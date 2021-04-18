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Россияне оценили возможность бессрочного масочного режима

Газета.Ru
1 час назад
Большинство россиян (64%) выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.
Россияне выступили против бессрочного масочного режима
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Поддержали такую идею 15% опрошенных.
За возможность введения бессрочного масочного режима чаще всего голосовали жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (по 21%). По мнению горожан, такая мера замедлит распространение любых видов инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Меньше всего одобрений соответствующее предложение получило в Волгограде (10%), Петербурге (14%), Новосибирске (15%) и Москве (18%).
Опрос проводился среди 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.
В России в настоящее время продолжает действовать всеобщий масочный режим. Граждане обязаны носить маски и перчатки в «местах массового пребывания людей».
Ранее в Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России.
Общество,Роспотребнадзор,РБК,Челябинск,Красноярск,Уфа,
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