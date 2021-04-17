В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в РФ

— На протяжении месяца цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, несмотря на наращивание темпов вакцинации, находятся примерно на одном уровне, и это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная. И если сейчас мы начнем игнорировать рекомендованные еще более года назад меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше, так как еще очень большая прослойка людей, не имеющих защитных антител от коронавируса, — отметила она.
С начала пандемии коронавируса в России зарегистрировано 4 684 148 случаев заболевания, выздоровели 4 310 557 человек, скончались 104 795 пациентов.