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В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с COVID-19 в РФ еще нестабильна

Вечерняя Москваиещё 1
22 минуты назад
Число ежесуточно регистрируемых в РФ случаев заболевания COVID-19 на протяжении месяца указывает на то, что эпидемиологическая ситуация в стране еще недостаточно стабильна. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в РФ
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»
— На протяжении месяца цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, несмотря на наращивание темпов вакцинации, находятся примерно на одном уровне, и это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная. И если сейчас мы начнем игнорировать рекомендованные еще более года назад меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше, так как еще очень большая прослойка людей, не имеющих защитных антител от коронавируса, — отметила она.
По словам специалиста, чтобы надежды на нормализацию обстановки оправдались к лету, россиянам необходимо привиться от коронавируса и продолжать соблюдать профилактические меры, передает ТАСС.
С начала пандемии коронавируса в России зарегистрировано 4 684 148 случаев заболевания, выздоровели 4 310 557 человек, скончались 104 795 пациентов.
Общество,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,Россия,
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