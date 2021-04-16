Минфине совместно со Счётной палатой прорабатывают меры, которые позволят вернуть деньги жертвам телефонных мошенников. Об этом заявил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

"Одна из этих мер — это как раз проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги и эти деньги ушли незаконным способом в другой банк или на другой счёт, чтобы мы могли деньги вернуть человеку", — заявил Чебесков.

Он подчеркнул, что злоумышленники будут придумывать, как обходить эти меры, а в Минфине каждый раз будут отрабатывать этот вопрос и решать проблемы, передаёт «Москва 24».

В 2020 году мошенники за один раз в среднем похищали у россиян 13 900 рублей, что на 8% меньше показателя за 2019 год. Такие данные привела группа «Тинькофф» в исследовании «Мошенничество в российской банковской сфере в 2020 году».

Исследование основано на данных клиентов экосистемы «Тинькофф», а также данных 400 000 клиентов российских банков из топ-30, которых атаковали мошенники в 2019 и 2020 годах, сообщил РБК.

В исследовании отмечается, что всего в 2020 году мошенники украли у банковских клиентов на 70% больше, чем в 2019 году. Точная цифра не указана — абсолютные значения может привести только Центробанк , но регулятор ещё не опубликовал результаты за прошлый год.

Число случаев мошенничества в 2020 году увеличилось на 60%. По словам ведущего эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, это связано с пандемией, удалённым режимом работы, а также тем, что многие злоумышленники перешли от сложных атак на более простые и эффективные методы. В 2020 году доля мошенничеств с использованием социальной инженерии составила 80%, тогда как в 2019 году — 67%.

По данным исследования, половину всех украденных денег в 2020 году жертвы перевели мошенникам самостоятельно (в 2019 году этот показатель составлял 30%). Почти в трети (28%) случаев россияне сами раскрывали преступникам данные карт или секретные коды (в 2019 году этот показатель составлял 37%).

Чаще всего мошенники находили жертв на сайтах объявлений и на поддельных интернет-магазинах — через эти каналы украли почти 13% денег. В целом на сегмент приходится почти две трети (64%) проведённых атак. Звонки от имени банка мошенники использовали в 13% случаев, этот канал лидирует по объёму украденного (30%).

Новые сценарии мошенничества, придуманные на фоне пандемии коронавируса, встречаются очень редко и занимают менее 3% в общей доле мошеннических атак.

Наибольшие суммы мошенники похищали, призывая жертву перевести деньги «в безопасную ячейку». В этом сценарии клиенту банка говорят, что на его счёт идёт атака и деньги нужно срочно спасать. В этом случае средний размер хищений составил 45 000 рублей.

Авторы исследования указали, что банки пристально следят за сомнительными операциями, особенно с крупными суммами. Поэтому мошенники пытаются проводить меньшие суммы несколькими операциями, чтобы не вызвать подозрение. Такие случаи мошенничества тоже удаётся выявлять и пресекать, поэтому снижается и средняя сумма кражи.

Следственный комитет России в связи с ростом телефонных мошенничеств рассказал, как вести себя в таких случаях. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, практически ежедневно поступают заявления о новых фактах, а мошенники зачастую используют IT-технологии и программное обеспечение, а также поддельные документы с реквизитами различных госорганов и банковских организаций.

"Еще раз напоминаем гражданам о необходимости проявлять бдительность. Следственный комитет обращает внимание на следующую распространенную схему, которую используют мошенники, а также предлагает возможный алгоритм действий для тех, кто столкнулся с подобной ситуацией", - сообщает СК.

Например, мошенники используют автоматизированную подмену номеров, при этом несколько раз подряд могут дозваниваться с разных номеров. В таких случаях не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно, с подменой. Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков.

Также мошенники требуют в ходе звонка явиться по определенному адресу и убеждают перевести деньги под различными предлогами.

"Следователи СК России и сотрудники других правоохранительных органов, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. Лица вызываются повесткой", - отметили в пресс-службе.

Также в СК подчеркнули, что ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ России , МВД России, Росгвардии и другие) не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета, так как это незаконно. Любые предложения о содействии правоохранительным органам, например в поимке преступников путем перечисления денежных средств на указанные собеседником счета либо с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц - это также явный признак мошенничества, о чем необходимо сообщить в правоохранительные органы.

В ведомстве добавили, что в случае отказа потерпевшего мошенники начинают угрожать и убеждают не обращаться самим в госорганы, поскольку якобы может произойти "разглашение определенных сведений, за что действующим законодательством предусмотрена ответственность".

"Данные заявления не являются правомерными и рассчитаны на запугивание абонента, который может растеряться и отказаться проверить поступившую информацию и достоверность документов", - пояснили в СК.

В случае если мошенники представляются следователями СК России, то можно воспользоваться телефонами, содержащимися на официальных сайтах региональных следственных управлений, а также телефоном доверия СК России 8 (800) 100-12-60 (работает только на прием входящих вызовов).

За год мошенники через интернет и сотовую связь выманили у россиян около 150 млрд рублей, подсчитали аналитики BrandMonitor. Эксперты предупредили, что перед Новым годом возможен новый всплеск активности аферистов.

По оценкам BrandMonitor, 66 млрд рублей мошенники получили, представляясь сотрудниками банков и снимая деньги через банкоматы. Ещё 46,5 млрд рублей преступники заработали на фиктивных медицинских услугах. 18,6 млрд рублей аферистам принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

Самым выгодным способом мошенничества оказались разговоры с лжемедиками — в среднем один такой эпизод приносил мошенникам по 50 000 рублей. «Банковским работникам» россияне отдавали 27 000 рублей, а через банкоматы удавалось выудить по 15 000 рублей.

В реальности размер хищений может быть больше — не все заявляют о них в полицию. «Лаборатория Касперского» подтверждает оценку в «десятки миллиардов рублей», заявил «Коммерсанту» ведущий эксперт компании Сергей Голованов . Он добавил, что мошенники также часто наживаются на обещаниях денежного вознаграждения, для получения которого нужно заплатить комиссию.

В первом полугодии 2020 года Центробанк заблокировал более 9700 мошеннических номеров — это в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года. На всплеске активности аферистов сказался переход россиян на удалёнку — жители стали лояльнее к входящим звонкам с незнакомых номеров, рассуждает представитель компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев.

Центральный банк России планируется обязать банки ограничить некоторые онлайн-операции с денежными средствами, если такое желание выразят клиенты кредитных учреждений, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что такая мера предпринимается для защиты счетов клиентов банков от мошенников. Особо это касается пенсионеров, которые наиболее часто подвергаются нападкам мошенников.