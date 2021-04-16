«Детская следж-хоккейная лига» победила в конкурсе «Ты в игре»

В Москве
прошла церемония награждения победителей конкурса «Ты в игре», организованного АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минспорта России
в рамках национального проекта «Демография».
По итогам публичных защит топ-10 проектов экспертный совет признал победителем «Детскую следж-хоккейную лигу» (Москва). Организаторы проекта Анастасия и Игорь Барадачевы получили 1 миллион рублей на развитие лиги.
Проект был запущен в 2016 году, и на сегодняшний день объединяет 30 команд из 25 регионов страны - 25 команд по следж-хоккею, 4 команды по хоккею для незрячих и 2 команды по специальному хоккею для детей с особенностями развития интеллекта.
Второе место занял проект из Якутска Run with Zippy. Это необычное мобильное приложение: беговой трекер с интерактивным питомцем, который работает по принципу «тамагочи». Приложение подстраивается под индивидуальные особенности человека и помогает сделать занятия спортом привычкой.
Третьим призером конкурса стал проект Сrimea X Run. Его авторы организуют длинные забеги по живописному побережью Черного моря. В 2021 году главным событием Сrimea X Run станет пятидневный трейл для самых опытных марафонцев. Участники каждый день стартуют и финишируют в новом месте и за пять дней пробегают линейную дистанцию длиной порядка 170 км.