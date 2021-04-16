Когда это все закончится: россияне останутся без дешевых сладостей

Компании «Акульчев» (венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты «35», Cho Ko-Te) и кондитерская фабрика «Победа» рассказали о повышении отпускных цен на свою продукцию. Об этом сообщает РБК.

Глава группы «Акульчев» Сергей Акульчев объяснил такое решение «катастрофическим» ростом цен на сырье (сахар, мука, масло, яйца, джемы) - от 25 до 120 процентов в последние полгода. По его словам, цены на кондитерскую продукцию вырастут по-разному для разных категорий, но в среднем на десять процентов.

Глава «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев сравнил ситуацию на кондитерском рынке с происходящим на рынке масложировой продукции: практически все поставщики - от сырья до упаковки - поднимают цены, иногда каждую неделю. По данным Барышева, затраты его компании на сырье выросли на 50-70 процентов к прошлому году.

«Огромное» влияние на рост цен, по его мнению, оказал Китай, который после перерыва начал закупать сырье гигантскими объемами и сформировал мировой дефицит.

Руководитель фабрики «Победа» Виталий Муравьев рассказал, что отпускные цены в среднем выросли на три процента по сравнению с осенью 2020 года.

По данным Росстата, основные кондитерские изделия с марта 2020-го по март 2021 года подорожали в среднем на 2,5 - 8,5 процента.

Глава ассоциации кондитеров «Асконд» Вячеслав Лашманкин рассказал, что заметнее всего подорожали зефир, пастила, печенье и пряники - продукция, сильно зависящая от цен на муку, растительное масло и сахар.

В марте 2021-го один килограмм зефира подорожал на 8,5 процента к марту 2020-го, до 286,9 рубля, килограмм печенья - на 7,8 процента, до 172,1 рубля, килограмм пряников - на 7,2 процента, до 156,3 рубля.