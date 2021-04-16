Россияне массово сдают билеты в Турцию

Ранее «Рамблер» писал, что Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавливает авиасообщение с Турцией. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю. В Роспотребнадзоре
заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
У московского офиса Turkish Airlines скопилось более 100 человек, желающих сдать прямые билеты в Турцию, отмечает Readovka.
Стоящие в очередь рассказали изданию, что авиакомпания возвращает полную стоимость за купленные у нее билеты, «только долго». При этом, по словам одного из желающих сдать авиабилет, такие очереди у офиса собираются уже несколько дней.
По данным Aviasales, в последние дни резко вырос интерес пользователей к перелетам из Белоруссии в Турцию. Так, запросы на билеты из Минска в Стамбул выросли на 79%, в Анталию — на 65%.
Кроме того, отмечен всплеск количества запросов на полеты в 14 стран. Больше всего вырос спрос на билеты в Иорданию (на 129%). На втором месте Тунис, на третьем – Египет.