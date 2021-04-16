В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Россияне массово сдают билеты в Турцию

Алиса Селезнёва
1 час назад
Около офиса авиакомпании Turkish Airlines в Москве выстроилась большая очередь из желающих сдать билеты в Турцию. При этом в пресс-службе поисковика Aviasales фиксируют рост запросов на полеты из Минска в Стамбул и Анталию, сообщает Readovka.
Россияне массово сдают билеты в Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее «Рамблер» писал, что Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавливает авиасообщение с Турцией. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
У московского офиса Turkish Airlines скопилось более 100 человек, желающих сдать прямые билеты в Турцию, отмечает Readovka.
Стоящие в очередь рассказали изданию, что авиакомпания возвращает полную стоимость за купленные у нее билеты, «только долго». При этом, по словам одного из желающих сдать авиабилет, такие очереди у офиса собираются уже несколько дней.
По данным Aviasales, в последние дни резко вырос интерес пользователей к перелетам из Белоруссии в Турцию. Так, запросы на билеты из Минска в Стамбул выросли на 79%, в Анталию — на 65%.
Кроме того, отмечен всплеск количества запросов на полеты в 14 стран. Больше всего вырос спрос на билеты в Иорданию (на 129%). На втором месте Тунис, на третьем – Египет.
Общество,Turkish Airlines,Роспотребнадзор,Москва,Стамбул,Минск,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители