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Пока вы спали: цены на отели в Крыму и на Кубани не будут сдерживать

Елена Прошина
1 час назад
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Цены на отели в Крыму и на Кубани не будут сдерживать

По данным туроператоров, закрытие Турции привело к росту цен на отели в Краснодарском крае и Крыму на 15-30%. При этом юг России в апреле-мае может принять примерно на 100 тыс. больше путешественников, чем планировал, пишут «Известия».
В Ростуризме отметили, что создан оперативный штаб, который в том числе следит и за ценами на отели российских курортов. Ростом цен на рынке гостиничных услуг также заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.
В администрации Краснодарского края отметили, что цены диктует рынок и вмешиваться в этот процесс власти не намерены.

Россияне экономят на лекарствах

Аптечные сети фиксирую падение выручки январе-марте на 11,5% год к году. Эксперты связывают снижение спроса с ростом цен на лекарства, отсутствием всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году и экономией россиян, которые используют ранее сделанные запасы препаратов, пишет «Коммерсант».
По данным издания, в фармрознице не ожидают роста оборота по итогам первого полугодия, однако надеются на изменение ситуации во второй половине 2021 года.

Роструд назвал способ продлить майские праздники

В Роструде рассказали, что российские компании могут продлить майские каникулы для своих сотрудников. Об этом пишет «Российская газета».
В ведомстве напомнили, что работодатель вправе предоставить сотрудникам дополнительные выходные вдобавок к государственным праздникам, в том числе и оплачиваемые. Для этого руководство компании должно выпустить локальный нормативный акт.

Заработки водителей «Яндекс.Такси» выросли за пандемию

Таксисты и таксопарки в пандемийном 2020 году заработали почти 300 млрд руб. на заказах «Яндекс.Такси». Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РБК.
В компании отметили, что выручка водителей, работающих с платформой выросла на 40 млрд рублей по сравнению с 2019 годом.

Британцы обрушились на Байдена из-за России

Новые санкции против России, веденные президентом США Джо Байденом, вызвали резкую критику читателей британского издания Daily Mail. Перевод их комментариев сделало ИноСМИ.
Интернет-пользователи заявили, что американский лидер старается делать «все наперекор» бывшему президенту Дональду Трампу и это уже привело к глубочайшему международному кризису.
При этом читатели британского издания констатировали слабость позиций Байдена на возможных переговорах с президентом России, заявив, что «Путин его не боится».
Общество,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Роструд,Ростуризм,ФАС,InoSMI.Ru,"Российская газета",газета "Известия",Республика Крым,
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