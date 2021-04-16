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По данным туроператоров, закрытие Турции привело к росту цен на отели в Краснодарском крае и Крыму на 15-30%. При этом юг России в апреле-мае может принять примерно на 100 тыс. больше путешественников, чем планировал, пишут «Известия».

Ростуризме отметили, что создан оперативный штаб, который в том числе следит и за ценами на отели российских курортов. Ростом цен на рынке гостиничных услуг также заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба

В администрации Краснодарского края отметили, что цены диктует рынок и вмешиваться в этот процесс власти не намерены.

Россияне экономят на лекарствах

Аптечные сети фиксирую падение выручки январе-марте на 11,5% год к году. Эксперты связывают снижение спроса с ростом цен на лекарства, отсутствием всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году и экономией россиян, которые используют ранее сделанные запасы препаратов, пишет «Коммерсант».

По данным издания, в фармрознице не ожидают роста оборота по итогам первого полугодия, однако надеются на изменение ситуации во второй половине 2021 года.

Роструде рассказали, что российские компании могут продлить майские каникулы для своих сотрудников. Об этом пишет «Российская газета».

В ведомстве напомнили, что работодатель вправе предоставить сотрудникам дополнительные выходные вдобавок к государственным праздникам, в том числе и оплачиваемые. Для этого руководство компании должно выпустить локальный нормативный акт.

Таксисты и таксопарки в пандемийном 2020 году заработали почти 300 млрд руб. на заказах «Яндекс.Такси». Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РБК.

В компании отметили, что выручка водителей, работающих с платформой выросла на 40 млрд рублей по сравнению с 2019 годом.

Новые санкции против России, веденные президентом США Джо Байденом , вызвали резкую критику читателей британского издания Daily Mail. Перевод их комментариев сделало ИноСМИ.

Интернет-пользователи заявили, что американский лидер старается делать «все наперекор» бывшему президенту Дональду Трампу и это уже привело к глубочайшему международному кризису.