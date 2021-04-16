По данным туроператоров, закрытие Турции привело к росту цен на отели в Краснодарском крае и Крыму на 15-30%. При этом юг России в апреле-мае может принять примерно на 100 тыс. больше путешественников, чем планировал, пишут
«Известия».
В администрации Краснодарского края отметили, что цены диктует рынок и вмешиваться в этот процесс власти не намерены.
Россияне экономят на лекарствах
Аптечные сети фиксирую падение выручки январе-марте на 11,5% год к году. Эксперты связывают снижение спроса с ростом цен на лекарства, отсутствием всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году и экономией россиян, которые используют ранее сделанные запасы препаратов, пишет
«Коммерсант».
По данным издания, в фармрознице не ожидают роста оборота по итогам первого полугодия, однако надеются на изменение ситуации во второй половине 2021 года.
В Роструде
рассказали, что российские компании могут продлить майские каникулы для своих сотрудников. Об этом пишет
«Российская газета».
В ведомстве напомнили, что работодатель вправе предоставить сотрудникам дополнительные выходные вдобавок к государственным праздникам, в том числе и оплачиваемые. Для этого руководство компании должно выпустить локальный нормативный акт.
Таксисты и таксопарки в пандемийном 2020 году заработали почти 300 млрд руб. на заказах «Яндекс.Такси». Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет
РБК.
В компании отметили, что выручка водителей, работающих с платформой выросла на 40 млрд рублей по сравнению с 2019 годом.
Новые санкции против России, веденные президентом США Джо Байденом
, вызвали резкую критику читателей британского издания Daily Mail. Перевод их комментариев сделало
ИноСМИ.
Интернет-пользователи заявили, что американский лидер старается делать «все наперекор» бывшему президенту Дональду Трампу
и это уже привело к глубочайшему международному кризису.
При этом читатели британского издания констатировали слабость позиций Байдена на возможных переговорах с президентом России, заявив, что «Путин его не боится».