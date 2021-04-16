В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Врач из России впервые стал членом Американской ассоциации хирургов

Lenta.ru
1 час назад
Главный онколог Москвы Игорь Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов — старейшего объединения специалистов этого профиля США. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 16 апреля.
Российский онколог впервые вошел в Американскую ассоциацию хирургов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Впервые российский врач стал членом этой организации, отметила администратор ассоциации Л. К. Кохлин. Кроме того, впервые в истории организации кандидата утвердили единогласно.
В свою очередь, Игорь Хатьков отметил выдающийся опыт России в развитии малоинвазивных методов проведения операций в онкохирургии. «Мы безусловно благодарны тому, что наша научная и практическая активность была замечена и столь высоко оценена», — цитирует его департамент здравоохранения Москвы.
Хатькова выдвинули в ряды почетных членов ассоциации в июне прошлого года. Доктор первым в России выполнил лапароскопическую панкреато-дуоденальную резекцию. Он автор более 245 научных работ.
Американская ассоциация хирургов основана в 1880 году и расположена в Беверли (штат Массачусетс). В ее состав входят не только американцы, но и ведущие специалисты из других стран.
Общество,Игорь Хатьков,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители