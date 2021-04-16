В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Локальный акт: как продлить майские каникулы

Мария Иванова
59 минут назад
В Роструде рассказали, что российские компании могут продлить майские каникулы своих сотрудников, выпустив локальный нормативный акт. Об этом пишет «Российская газета».
Локальный акт: как продлить майские каникулы
Фото: Михаил Терещенко / ТАССМихаил Терещенко / ТАСС
Как сообщал «Рамблер», в 2021 году майские праздники разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Благодаря этому первые две рабочие недели месяца будут четырехдневными.
Пятница, 30 апреля, - рабочий предпраздничный день, поэтому он будет сокращен на один час.
В Роструде отметили, что работодатель вправе предоставить сотрудникам дополнительные выходные вдобавок к государственным праздникам, но это приведет к уменьшению нормы рабочего времени и зарплаты.
Однако руководство компании может сделать дополнительный день отдыха оплачиваемым, указав это в локальном нормативном акте (он составляется в произвольной форме).
Общество,Роструд,"Российская газета",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители