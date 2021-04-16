Локальный акт: как продлить майские каникулы

Роструде рассказали, что российские компании могут продлить майские каникулы своих сотрудников, выпустив локальный нормативный акт. Об этом пишет «Российская газета».

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Михаил Терещенко / ТАСС

Как сообщал «Рамблер», в 2021 году майские праздники разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Благодаря этому первые две рабочие недели месяца будут четырехдневными.

Пятница, 30 апреля, - рабочий предпраздничный день, поэтому он будет сокращен на один час.

В Роструде отметили, что работодатель вправе предоставить сотрудникам дополнительные выходные вдобавок к государственным праздникам, но это приведет к уменьшению нормы рабочего времени и зарплаты.