Танцующий в цветочном магазине голый мужчина попал на видео

На кадрах можно увидеть, как мужчина абсолютно голый очень пластично танцует. Заигрывает с продавщицами. Последние оказались не из робкого десятка и не стали прогонять мужчину. Они танцевали вместе с ним, трогали его и напевали мелодию, под которую голый мужчина, представившийся Андреем, и танцевал. По окончанию представления Дамы подарили «артисту» цветы.