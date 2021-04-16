Танцующий в цветочном магазине голый мужчина попал на видео

Сотрудницы одного из цветочных салонов стали зрителями «выступления» полностью обнажённого мужчины. Видео публикует «Life».
На кадрах можно увидеть, как мужчина абсолютно голый очень пластично танцует. Заигрывает с продавщицами. Последние оказались не из робкого десятка и не стали прогонять мужчину. Они танцевали вместе с ним, трогали его и напевали мелодию, под которую голый мужчина, представившийся Андреем, и танцевал. По окончанию представления Дамы подарили «артисту» цветы.
«Сотрудниками УМВД России по городу Владивостоку выявлен факт распространения в сети Интернет видеоматериала с изображением обнажённого мужчины, находящегося в общественном месте», — сказали в полиции.
По информации портала VL.ru, инцидент произошёл ещё на минувшей неделе во Владивостоке.