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Россиян хотят регистрировать на госуслугах с рождения

News.ruиещё 6
1 час назад
Учётная запись пользователей на портале госуслуг будет создаваться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы, например, при рождении ребёнка или при получении паспорта. Такое предложение содержится в проекте «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), который разработали специалисты рабочей группы «Национальная инновационная система» под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Россиян захотели регистрировать на госуслугах с рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сейчас для создания профиля на портале госуслуг гражданину РФ нужно сообщить ФИО, паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты, СНИЛС, а потом явиться в МФЦ или пройти идентификацию через банковское приложение. Только после этого запись будет подтверждена. В данный момент на портале госуслуг её имеют 77 млн россиян.
Одна из целей ЦПГ — увеличить долю зарегистрированных на «Госуслугах» россиян к 2024 году до 85%, — сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект.
Авторы инициативы предложили создавать аккаунт автоматически при личном обращении человека или его опекуна за документом. Проверка удостоверения личности станет в этом случае идентификацией для портала. А в будущем для входа в учётную запись не потребуется даже пароль: пользователя будут опознавать по голосу или лицу, но для этого нужно будет сдать биометрические данные.
Как писал NEWS.ru, в течение 2021 года на официальном портале государственных услуг появятся ещё шесть новых суперсервисов. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, они будут носить названия: «Трудовая миграция онлайн», «Утрата близкого человека», «Правосудие онлайн», «Моё здоровье онлайн», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн» и «Рождение ребёнка».
В прошлом году на портале госуслуг уже запустили семь суперсервисов. В их числе было, к примеру, «Поступление в вуз онлайн». С помощью данного сервиса граждане получили возможность отправлять электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отслеживать место в конкурсных списках, направлять согласие на зачисление и не только.
Общество,Дмитрий Чернышенко,Ведомости,Россия,
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