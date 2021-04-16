Когда на стройки России вернутся мигранты?

Российские власти неоднократно заявляли о нехватке строителей из ближнего зарубежья из-за пандемии COVID-19. В январе президент Владимир Путин
поручил правительству рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки, после чего Минстрой
разработал и наладил механизм их точечного ввоза. Отдельно аналогичной работой занимаются власти Москвы
: чтобы работодатель мог воспользоваться утвержденным алгоритмом ввоза иностранных граждан, ему необходимо подтвердить статус крупной компании с устойчивыми финансовыми возможностями – это более 250 сотрудников и свыше 2 миллиардов рублей годовой выручки.