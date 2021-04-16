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Эксперты рассказали, когда на стройки России вернутся мигранты

Праймиещё 1
7 минут назад
Рабочие-мигранты могут вернуться на российские стройки только через несколько лет — восстановлению их притока мешают пандемия COVID-19 и экономические факторы, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Когда на стройки России вернутся мигранты?
Фото: ТАССТАСС
Российские власти неоднократно заявляли о нехватке строителей из ближнего зарубежья из-за пандемии COVID-19. В январе президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки, после чего Минстрой разработал и наладил механизм их точечного ввоза. Отдельно аналогичной работой занимаются власти Москвы: чтобы работодатель мог воспользоваться утвержденным алгоритмом ввоза иностранных граждан, ему необходимо подтвердить статус крупной компании с устойчивыми финансовыми возможностями – это более 250 сотрудников и свыше 2 миллиардов рублей годовой выручки.
Восстановить приток мигрантов в ближайшее время будет сложно, вероятно, на это уйдет несколько лет, сказал генеральный директор РАСК Николай Алексеенко.
"Одна из главных причин их приезда в Россию – возможность выгодно отправлять часть заработанных денег на родину своей семье. Поэтому важным становится экономический фактор — играет роль курс рубля, динамика цен и так далее. Сейчас ситуация с этим немного не соответствует ожиданиям приезжих", — прокомментировал он.
Кроме того, отметил Алексеенко, существует психологический фактор, связанный с продолжением пандемии COVID-19. "Люди боятся, что может снова случиться локдаун, как результат — отсутствие дохода и сложности с возвращением на родину", — добавил эксперт.
Омбудсмен по вопросам строительства Дмитрий Котровский связал трудности возвращения строителей-мигрантов с вероятностью более дорогостоящей для них жизни в России.
"Если условия пребывания будут дорожать, если билеты будут расти в стоимости, им станет рынок нашей страны вообще не интересен", — счел Котровский.
Он добавил, что без помощи государства проблему нехватки рабочей силы в стране не решить.
"Ждать трудовую революцию не получится, строить нужно сегодня, а для этого нужны люди. И государству придется инвестировать в это бюджетные средства", — подытожил Котровский.
Общество,Дмитрий Котровский,Николай Алексеенко,Владимир Путин,Минстрой,Правительство Москвы,РИА Новости,Россия,
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