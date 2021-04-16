Ситуацию с лишением тюменки ребёнка из-за COVID-19 объяснили

Напомним, жительница тюменского города Ишим
Галина родила сына в местном роддоме 13 марта. Так как малыш родился недоношенным, то он попал на интенсивную терапию. Мать лежала отдельно от ребёнка, и выписали её из роддома без сына. Галина должна была вернуться в больницу 15 марта, где её положили бы уже вместе с сыном в соматическое отделение. Но дома простыла, обратилась к терапевту. Когда вернулась за сыном в роддом, её не пустили к ребёнку, так как у неё на руках отсутствовала справка о результате анализа на коронавирусную инфекцию. Взяли лишь памперсы для малыша. Но и после отрицательного анализа на COVID-19 Галину не пускали к сыну. Когда настал день выписки ребёнка из больницы, она вместе с супругом пришла забрать сына, а в роддоме их отправили в органы опеки. В ведомстве якобы заявили, что Галина бросила ребёнка в роддоме. Сейчас её пытаются лишить родительских прав через суд. Адвокат Галины сообщил, что жилищные условия в семье соответствуют норме, есть одежда для малыша и другие необходимые вещи.