Ситуацию с лишением тюменки ребёнка из-за COVID-19 объяснили

Тюменские чиновники прокомментировали ситуацию с тюменкой, которую не пускали к сыну по причине отсутствия ковидной справки. В областном департаменте социального развития считают, что действовали по закону, сообщает портал 72.ru.

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Напомним, жительница тюменского города Ишим Галина родила сына в местном роддоме 13 марта. Так как малыш родился недоношенным, то он попал на интенсивную терапию. Мать лежала отдельно от ребёнка, и выписали её из роддома без сына. Галина должна была вернуться в больницу 15 марта, где её положили бы уже вместе с сыном в соматическое отделение. Но дома простыла, обратилась к терапевту. Когда вернулась за сыном в роддом, её не пустили к ребёнку, так как у неё на руках отсутствовала справка о результате анализа на коронавирусную инфекцию. Взяли лишь памперсы для малыша. Но и после отрицательного анализа на COVID-19 Галину не пускали к сыну. Когда настал день выписки ребёнка из больницы, она вместе с супругом пришла забрать сына, а в роддоме их отправили в органы опеки. В ведомстве якобы заявили, что Галина бросила ребёнка в роддоме. Сейчас её пытаются лишить родительских прав через суд. Адвокат Галины сообщил, что жилищные условия в семье соответствуют норме, есть одежда для малыша и другие необходимые вещи.

По информации ишимского роддома, Галина сама не легла с ребёнком в соматическое отделение, мотивировав отказ тем, что у неё дома остались без присмотра несовершеннолетние дети. К выписке мальчик был готов 24 марта, но родители за ним не пришли. Был составлен акт об оставлении ребенка в медорганизации.

«Органы опеки были проинформированы о выписке ребенка, после того как в течение нескольких дней не удалось связаться с матерью — ни по телефону, ни при личном посещении места жительства медработниками», — прокомментировали ситуацию в департаменте социального развития Тюменской области.

Так как у ребёнка не было свидетельства о рождении, согласно законодательству, документы в ЗАГС Ишима о регистрации мальчика были поданы специалистом опеки, а в суд направлено исковое заявление о лишении матери родительских прав.

В ведомстве сообщают, что Галина не имеет прописки по месту жительства, нигде официально не трудоустроена, и была замечена в употреблении спиртных напитков. Ранее, в 1999, 2002 и 2014 годах, женщина родила троих детей. В отношении двоих из них она была лишена родительских прав, в отношении третьего дала письменное согласие на усыновление. Дети устроены в замещающие семьи, отметили в департаменте.

«Ни про каких детей я в роддоме не говорила: это ложь. Ни у меня, ни у моего мужа нет детей. По поводу алкоголя могу сказать то же самое. Сейчас я не пью, это могут подтвердить соседи. За ребенка мы будем бороться. Он наш, и воспитывать мы его хотим сами. Сейчас мы добились хотя бы того, что отца вписали в свидетельство о рождении», — ответила Галина изданию на комментарии чиновников.

Она также сообщила, что к ней приходили домой из опеки и убедились, что для малыша созданы все необходимые условия.