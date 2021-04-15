"Жить осталось недолго": Крючкова обратилась к поклонникам

Она сообщила, что за последний месяц прошла две терапии, а за годы борьбы с болезнью «уже гормонами набита».

Как сообщал «Рамблер», онкологическое заболевание Светлане Крючковой помог обнаружить ее кот. Он странно себя вел рядом с хозяйкой, и актриса решилась обратиться к врачам. Опухоль обнаружили сразу в четвертой стадии. Тогда врачи не давали гарантий, что актриса выживет. Коллеги Крючковой помогли собрать деньги и отправили ее на консультацию и лечение в Германию.