"Жить осталось недолго": Крючкова обратилась к поклонникам

Как пишет «Комсомольская правда», на днях 70-летняя артистка по видеосвязи презентовала во МХАТ имени Горького свою новую книгу.
«Пока я жива, а жить осталось не так уж много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать: с кем меня сталкивала жизнь, по каким ухабам носило, как я смогла выстоять без всякой поддержки», - сказала Крючкова во время презентации.
Она сообщила, что за последний месяц прошла две терапии, а за годы борьбы с болезнью «уже гормонами набита».
Как сообщал «Рамблер», онкологическое заболевание Светлане Крючковой помог обнаружить ее кот. Он странно себя вел рядом с хозяйкой, и актриса решилась обратиться к врачам. Опухоль обнаружили сразу в четвертой стадии. Тогда врачи не давали гарантий, что актриса выживет. Коллеги Крючковой помогли собрать деньги и отправили ее на консультацию и лечение в Германию.