Врач рассказал о «хроническом» COVID-19 у россиянки

О развитии 18 мутаций коронавируса у россиянки стало известно
в январе 2021 года. У 47-летней женщины была злокачественная лимфома. Коронавирусом она заразилась в апреле 2020 года в больнице при прохождении курса химиотерапии. Вплоть до 9 сентября взятые у нее анализы показывали положительный результат на инфекцию. Расшифровка генома из мазков показала, что две из мутаций были идентичны тем, что нашли у норок в Дании. Один из таких штаммов находили у пациента с ослабленным иммунитетом, который лечили плазмой с антителами.