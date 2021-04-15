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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Газета.Ru
25 минут назад
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации, которую разослали в авиакомпании.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«С 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией», — говорится в документе.
Отмечается, что решение принял оперштаб России.
В Великобритании коронавирусом заразились 4 393 337 человек, умерли 127 407 пациентов.
Ранее ученые из Великобритании и США пришли к выводу, что британский штамм коронавируса (B.1.1.7) не увеличивает тяжесть течения COVID-19.
14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
Общество,Мэтт Хэнкок,Борис Джонсон,Росавиация,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенное Королевство,
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