На Кубани отменили тест на COVID при заселении в отели

Фото: Владимир Аносов/РГ Владимир Аносов/РГ

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, сейчас на Кубани выявляемость заболеваемости коронавируса составляет не более 110 случаев в сутки. Поэтому ограничений вводить не планируется.

- На улицах ношение масок необязательно, - отметил он. - И требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем. Также не будет дополнительных требований при заселении в гостиницы - тестов на коронавирус или сертификата о прививке. За исключением требований отдельных санаториев, которые являются лечебными учреждениями.

Также не планируется открытие обсерваторов в предстоящий курортный сезон.

На майские праздники курорты Краснодарского края готовы принять туристов со всей России. С 1 по 10 мая Кубань ожидает принять 600 тысяч гостей. На эти даты уже забронировано свыше 80 процентов гостиничного фонда.

Всего в Краснодарском крае более 5,5 тысячи мест размещения, в основном категории две и три звезды, а также без звезд.