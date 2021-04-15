Большинство пластиковых отходов нельзя переработать

Это касается пакетов для упаковки чайных пакетиков, капсул от кофе, тюбиков от зубной пасты, пакетов от заморозки, пластиковых кофейных стаканчиков и крышек для них, трубочек и столовых приборов.

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По данным нового исследования Greenpeace, в большинстве российских регионов на переработку не попадают самые распространенные пластиковые отходы, в числе которых тюбики от зубной пасты, капсулы от кофе и другие популярные мелкие бытовые отходы.

Эксперты отмечают, что заводы по переработке часто не готовы брать товары, сделанные из поливинилхлорида, смешанного пластика, полипропилена и полистирола. При этом такие составы наиболее популярны в России.