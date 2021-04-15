В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Большинство пластиковых отходов в России нельзя переработать — исследование

+1
52 минуты назад
Это касается пакетов для упаковки чайных пакетиков, капсул от кофе, тюбиков от зубной пасты, пакетов от заморозки, пластиковых кофейных стаканчиков и крышек для них, трубочек и столовых приборов.
Большинство пластиковых отходов нельзя переработать
Фото: iStock.comiStock.com
По данным нового исследования Greenpeace, в большинстве российских регионов на переработку не попадают самые распространенные пластиковые отходы, в числе которых тюбики от зубной пасты, капсулы от кофе и другие популярные мелкие бытовые отходы.
Эксперты отмечают, что заводы по переработке часто не готовы брать товары, сделанные из поливинилхлорида, смешанного пластика, полипропилена и полистирола. При этом такие составы наиболее популярны в России.
Товаропроизводителям необходимо помечать упаковки специальным знаком в виде треугольника с указанием материалов - тогда, зная состав, покупатели будут знать, действительно ли подлежит предмет переработке или нет. Люди в таком случае будут ответственнее подходить к выбору товара, считают в Greenpeace.
Общество,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители