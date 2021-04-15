"Спасибо за рекламу": Байдена поблагодарили за санкции

Сегодня Джо Байден ввёл санкции против России. Из США вышлют 10 сотрудников дипмисссии, так как, по мнению властей государства, в состав персонала входят представители российских спецслужб. Также президент США объявил режим ЧС в сфере национальной безопасности страны.