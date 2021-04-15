"Спасибо за рекламу": Байдена поблагодарили за санкции

«Налицо явная психологическая проекция со стороны чиновников Госдепа США
, потому что, видимо, в США так принято, и они привыкли, что любое СМИ должно контролироваться какой-то спецслужбой, потому что это единственное обвинение в наш адрес. Но это не первый знак внимания со стороны Госдепартамента в адрес нашего агентства. До этого Дженнифер Псаки заявляла, что мы участвуем в дискредитации западных вакцин. Более того, год назад реально подконтрольные западным спецслужбам Facebook, Twitter и YouTube удалили наши страницы в рамках, видимо, явной демонстрации приверженности свободе слова. Почему именно мы? Для Запада именно такие информационные агентства в пух и прах разбивают всю их пропагандистскую ложь. В том числе сейчас крайне актуально то, что мы работаем на Донбассе. Мы считаем, что это в определённой мере признание эффективности и результативности нашей информационной и волонтёрской деятельности».