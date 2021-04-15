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Руководитель попавшего под санкции Вашингтона СМИ поблагодарил Байдена за рекламу

Говорит Москва
59 минут назад
США ввели ограничения против четырёх российских новостных сайтов, обвинив их в сотрудничестве со спецслужбами и участии в кампании по дезинформации.
"Спасибо за рекламу": Байдена поблагодарили за санкции
Фото: ReutersReuters
Среди них SouthFront, News Front, портал «Фонд стратегической культуры» и агентство «Инфорос».
Руководитель агентства News Front Константин Кнырик в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» назвал санкции США признанием работы их сайта.
«Налицо явная психологическая проекция со стороны чиновников Госдепа США, потому что, видимо, в США так принято, и они привыкли, что любое СМИ должно контролироваться какой-то спецслужбой, потому что это единственное обвинение в наш адрес. Но это не первый знак внимания со стороны Госдепартамента в адрес нашего агентства. До этого Дженнифер Псаки заявляла, что мы участвуем в дискредитации западных вакцин. Более того, год назад реально подконтрольные западным спецслужбам Facebook, Twitter и YouTube удалили наши страницы в рамках, видимо, явной демонстрации приверженности свободе слова. Почему именно мы? Для Запада именно такие информационные агентства в пух и прах разбивают всю их пропагандистскую ложь. В том числе сейчас крайне актуально то, что мы работаем на Донбассе. Мы считаем, что это в определённой мере признание эффективности и результативности нашей информационной и волонтёрской деятельности».
По мнению Кнырика, ограничения положительно повлияют на популярность издания.
«На работе нашего издания это не скажется никак кроме того, что, я уверен, существенно увеличит западную аудиторию. Потому что и среди неё есть большой спрос на альтернативную от общей повестки информацию с учётом жёсткой цензуры как в США, так и в Европе. Отдельное спасибо Байдену за рекламу».
Согласно заявлению США, попавшие под санкции издания управляются сотрудниками ФСБ, ГРУ и СВР.
Сегодня Джо Байден ввёл санкции против России. Из США вышлют 10 сотрудников дипмисссии, так как, по мнению властей государства, в состав персонала входят представители российских спецслужб. Также президент США объявил режим ЧС в сфере национальной безопасности страны.
Общество,Константин Кнырик,Джозеф Байден,ГРУ,ФСБ,Госдеп США,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,Соединенные Штаты,
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