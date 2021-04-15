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Исследование Rambler&Co: более половины россиян уверенно владеют интернетом

Елена Прошина
18 минут назад
Портал «Рамблер» (входит в Rambler&Co) опросил пользователей о цифровой грамотности.
Более половины россиян уверенно владеют интернетом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В апреле стартовал «Цифровой Диктант 2021» – масштабная всероссийская акция по проверке знаний и навыков в сфере использования интернет-технологий. Пользователи ответили, знают ли они, что такое «цифровая грамотность», и как они используют возможности современных онлайн-сервисов.
По результатам опроса, 65% респондентов правильно ответили на вопрос, что такое цифровая грамотность, – это безопасное и эффективное использование интернет-сервисов и технологий. 20% считают, что это умение работать с компьютерным оборудованием, 2% уверены, что это правила общения в интернете, ещё 2% – умение написать сайт или программу. 11% опрошенных не слышали о понятии «цифровая грамотность».
Почти половина участников опроса (49%) применяют свои цифровые навыки в основном для чтения и поиска новостей в СМИ, приложениях и социальных сетях. На втором месте по востребованности – программы и службы для работы с электронной почтой – их выбрали 16% опрошенных. Для 14% важен просмотр развлекательного контента, 7% предпочитают использовать интернет для образования, 6% – для покупок, столько же – для общения (мессенджеры), 2% в качестве необходимых назвали сервисы для получения услуг (такси, доставка).
При этом большинство респондентов знают и о правилах безопасности в сети. 49% не вводят свои данные на случайных сайтах, 40% вообще предпочитают нигде не делиться сведениями о себе, 6% не заботятся о сохранности своих данных, а 5% беспокоятся об этом только во время онлайн-покупок. Статистика по надёжности паролей также показала хороший результат. 86% предпочитают сложные последовательности, а также используют сервисы для хранения паролей или отлично запоминают порядок символов. И лишь 14% россиян подбирают простые и одинаковые пароли.
У 65% респондентов использование цифровых технологий не вызывает проблем. 28% считают, что им есть, чему поучиться, и всего 7% признались, что не образованы в интернет-сфере. При этом самостоятельно обучились всем навыкам почти три четверти респондентов, 19% время от времени обращаются за помощью к близким, 8% прошли курсы цифровой грамотности.
Опрос проводился на портале «Рамблер» с 7 по 13 апреля 2021, охват составил более 60 тысяч участников. На вопросы ответили 78% мужчин и 22% женщин.
Общество,Рамблер,
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