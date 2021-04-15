"Поверили и пошли": Участниц голой вечеринки в Дубае подставили

Две участницы голой фотосессии на балконе отеля в Дубае рассказали
, что их обманул следователь, который отреагировал на жалобу жильцов соседних зданий.
Как пишет РЕН ТВ, свою историю они рассказали после освобождения. По словам моделей, к ним пришёл «добрый полицейский», который сказал, что они ни в чём не виноваты и всё, что от них требуется, это прийти и дать показания. Тогда их сразу отпустят.
"И представьте, какие дуры — поверили и пошли!" — сказала одна из моделей, показывая пальцем на себя и подругу.
В целом они провели в дубайской тюрьме восемь суток. Им выделили камеру для особо опасных преступников. Они просыпались каждые полчаса из-за переклички, поэтому нормально поспать не удалось.
Гражданка Украины
, которую задержала полиция Дубая из-за обнаженной фотосессии на балконе отеля, рассказала об условиях содержания в арабской тюрьме и угрозах убийства от сокамерников. Своей историей девушка поделилась с ТСН.ua.
По словам украинки, в тюрьме всем 12 задержанным моделям пришлось спать на одном матрасе, также у девушек отобрали мобильные телефоны — за восемь дней никому из них не разрешили позвонить домой.
«У нас отобрали абсолютно все, шманали (обыскивали — прим. «Ленты.ру»). Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой», — пожаловалась украинка.
Позже девушек перевели в карцер, в котором условия оказались еще более невыносимыми. Как вспоминает модель, в помещении весь день горел свет и стоял громкий гул от вентиляторов. За эти дни они пережили сильнейший стресс.
«Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились богу, чтобы нас не перевели в основную камеру — драки там продолжались каждый день, полицейские все это видели и ничего не предпринимали», — рассказала девушка.
Как пояснила украинка, она в первый и последний раз приняла участие в такой фотосессии, при этом, по словам девушки, она была в белье. «Мы не эскортницы и за съем деньги не получаем. Девочкам нравится ездить в Дубай бесплатно, собирать себе портфолио, тем более, в хорошей и дружной компании», — объяснила модель.
Модели, которые снимались обнаженными на балконе отеля в Дубае, уже принимали участие в похожей фотосессии полтора месяца назад. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, 12 из 40 задержанных в арабской стране манекенщиц позировали в откровенных нарядах на украинском горнолыжном курорте Буковель. Тогда девушек запечатлели на склоне гор, а также в подогреваемом бассейне. Некоторые из участниц съемки были одеты в костюмы зайцев, других сфотографировали в нижнем белье и обнаженными.
Отмечается, что организатором вечеринки и фотосессии на Украине был финансист и галерист Виталий Гречин, само мероприятие проходило в честь его 41-летия.
Украинские средства массовой информации сообщили, что гражданок Украины, которые обнаженными фотографировались в Дубае, выпустили из тюрьмы и вернули на родину. После десяти дней, проведенных в местной тюрьме, их выпустили и депортировали домой. Сейчас девушки уже вернулись в страну, сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко
, передает «РБК-Украина». Уточняется, что в страну вернулись не все участницы конфликта, так как одна из девушек осталась в ОАЭ из-за того, что заразилась коронавирусом.
Возвращение соотечественниц на родину обсудили в телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова
. Большинство комментирующих, с их слов, испытывали чувство стыда за произошедшее и задались вопросом, как это отразится на международном имидже Украины. Не обошлось без иронии.
«Приедут в Украину, оденут вышиванку и скажут, что боролись с российской агрессией», — иронизирует Nick Jones.
«Позорницы, в голове 0 (ноль — М. Р.), стыдно за таких», — пишет Helen.
«Да, мы все так переживали: ни спать, ни есть не могли», — шутит Сергей.
«А Зеленский будет встречать?» — спрашивает Mark Cuker.
«Как же постсоветское гражданское общество деградирует. Эх 90—2000-е. Нормально нас так всех встряхнуло. Вместо побед, достижений и среднего класса у нас теперь разруха, конфликты, беспредел и эскортницы», — добавила Angeloke.