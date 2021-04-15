"Поверили и пошли": Участниц голой вечеринки в Дубае подставили

Две участницы голой фотосессии на балконе отеля в Дубае рассказали , что их обманул следователь, который отреагировал на жалобу жильцов соседних зданий.

Как пишет РЕН ТВ, свою историю они рассказали после освобождения. По словам моделей, к ним пришёл «добрый полицейский», который сказал, что они ни в чём не виноваты и всё, что от них требуется, это прийти и дать показания. Тогда их сразу отпустят.

"И представьте, какие дуры — поверили и пошли!" — сказала одна из моделей, показывая пальцем на себя и подругу.

В целом они провели в дубайской тюрьме восемь суток. Им выделили камеру для особо опасных преступников. Они просыпались каждые полчаса из-за переклички, поэтому нормально поспать не удалось.

Гражданка Украины , которую задержала полиция Дубая из-за обнаженной фотосессии на балконе отеля, рассказала об условиях содержания в арабской тюрьме и угрозах убийства от сокамерников. Своей историей девушка поделилась с ТСН.ua.

По словам украинки, в тюрьме всем 12 задержанным моделям пришлось спать на одном матрасе, также у девушек отобрали мобильные телефоны — за восемь дней никому из них не разрешили позвонить домой.

«У нас отобрали абсолютно все, шманали (обыскивали — прим. «Ленты.ру»). Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой», — пожаловалась украинка.

Позже девушек перевели в карцер, в котором условия оказались еще более невыносимыми. Как вспоминает модель, в помещении весь день горел свет и стоял громкий гул от вентиляторов. За эти дни они пережили сильнейший стресс.

«Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились богу, чтобы нас не перевели в основную камеру — драки там продолжались каждый день, полицейские все это видели и ничего не предпринимали», — рассказала девушка.

Как пояснила украинка, она в первый и последний раз приняла участие в такой фотосессии, при этом, по словам девушки, она была в белье. «Мы не эскортницы и за съем деньги не получаем. Девочкам нравится ездить в Дубай бесплатно, собирать себе портфолио, тем более, в хорошей и дружной компании», — объяснила модель.

Модели, которые снимались обнаженными на балконе отеля в Дубае, уже принимали участие в похожей фотосессии полтора месяца назад. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 12 из 40 задержанных в арабской стране манекенщиц позировали в откровенных нарядах на украинском горнолыжном курорте Буковель. Тогда девушек запечатлели на склоне гор, а также в подогреваемом бассейне. Некоторые из участниц съемки были одеты в костюмы зайцев, других сфотографировали в нижнем белье и обнаженными.

Отмечается, что организатором вечеринки и фотосессии на Украине был финансист и галерист Виталий Гречин, само мероприятие проходило в честь его 41-летия.

Украинские средства массовой информации сообщили, что гражданок Украины, которые обнаженными фотографировались в Дубае, выпустили из тюрьмы и вернули на родину. После десяти дней, проведенных в местной тюрьме, их выпустили и депортировали домой. Сейчас девушки уже вернулись в страну, сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко , передает «РБК-Украина». Уточняется, что в страну вернулись не все участницы конфликта, так как одна из девушек осталась в ОАЭ из-за того, что заразилась коронавирусом.

Возвращение соотечественниц на родину обсудили в телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова . Большинство комментирующих, с их слов, испытывали чувство стыда за произошедшее и задались вопросом, как это отразится на международном имидже Украины. Не обошлось без иронии.