Более половины россиян уверенно владеют интернетом

Портал «Рамблер» опросил пользователей о цифровой грамотности и пришел к выводу, что более половины россиян уверено владеют интернетом. На основании данных «Цифрового диктанта-2021» исследователи составили опрос по сфере использования россиянами интернет-технологий.

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«По результатам опроса, 65% респондентов правильно ответили на вопрос, что такое цифровая грамотность, – это безопасное и эффективное использование интернет-сервисов и технологий. 20% считают, что это умение работать с компьютерным оборудованием, 2% уверены, что это правила общения в интернете, ещё 2% – умение написать сайт или программу. 11% опрошенных не слышали о понятии «цифровая грамотность», — указано в исследовании.

Из числа опрошенных 49% используют свои цифровые навыки для чтения и поиска новостей в СМИ, на втором месте с результатом 16% — программы и службы для работы с электронной почтой. Далее идут просмотр развлекательного контента (14%), 7% предпочитают использовать интернет для образования, 6% – для покупок, столько же – для общения в мессенджерах. Только 2% назвали необходимыми сервисы для получения услуг, такие как такси и доставка

Безопасности в сети для большинства опрошенных является важнейшей темой. 49% опрошенных не вводят свои данные на случайных сайтах, 40% вообще предпочитают нигде не делиться сведениями о себе, 6% не заботятся о сохранности своих данных, а 5% беспокоятся об этом только во время онлайн-покупок.

Также показывает высокий результат статистика по безопасности паролей. 86% предпочитают сложные последовательности, а также используют сервисы для хранения паролей или запоминают порядок символов. Только 14% россиян подбирают простые и одинаковые пароли.