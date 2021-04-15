Когда это все закончится: россиянам грозит дефицит лекарств

Фармацевтические объединения и общественники предупредили правительство, что пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств. Об этом пишут «Известия».

Фото: Рамблер Рамблер

В своем письме фармкомпании выступили против введения правила «второй лишний». Как сообщал «Рамблер», о планах властей ввести это правило стало известно в марте. Оно дает привилегии при госзакупках стратегически значимых препаратов компаниям, имеющим производство полного цикла с синтезом субстанции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В рамках правила, если на торги выходит компания из ЕАЭС с препаратом из списка стратегически значимых, то заявки от других производителей, у которых полной цепочки производства в рамках союза нет, отклоняются. Механизм не планируют применять, если заявки от производителей полного цикла нет или если конкретное лекарство не производится на территории ЕАЭС.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции Надежда Дараган заявила, что эта инициатива может привести к отказу от конкурентной модели развития рынка, а также к «зависимости производителей готовых лекарств от негарантированного объема выпуска субстанций на внутреннем рынке».

По ее мнению, из-за ограничения конкуренции может возникнуть дефицит лекарств в аптеках, а некоторым производителям, возможно, придется уйти с рынка.

«Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения», - подчеркнула Дараган.

По ее словам, это уже происходит с препаратами для лечения рака. Во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) добавили, что отсев препаратов снижает возможность их выбора.

«В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой», - отметили в организации.

Минпромторг подчеркнули, что правило, напротив, поможет «нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекформ от нестабильного объема производства субстанций».