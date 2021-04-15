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В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

Деловая газета "Взгляд"
24 минуты назад
За минувшие сутки в России выявили 8944 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
8,9 тыс. новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: ТАССТАСС
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8944 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2455, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 565.
Всего в стране выявлено 4 675 153 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 301 448 человек, из них 10 225 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 398 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 104 398 человек.
Накануне, 14 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8326. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 618.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общество,Россия,
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