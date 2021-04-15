Россиян предостерегли от проникающих в квартиры мошенников

Под видом специалистов по газовому оборудованию в квартиры россиян зачастую проникают мошенники. Они якобы находят утечку газа и предлагают на месте ее устранить — за определенную плату. Об этом рассказала агентству «Прайм» генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам эксперта, аферисты могут предложить установить газоанализаторы, якобы предупреждающие об утечке. Как правило, такие приборы монтируются без соблюдения определенных требований, поэтому в реальности они никак не защищают жильцов.

Бастрыкина предостерегла россиян от мошенников-«газовиков», отметив, что проверка газовых приборов проводится обслуживающими организациями раз в год, при этом проверяющие устраняют утечки бесплатно. Навязывать какие-либо приборы они не имеют права.

Следует просить у специалистов удостоверение, также можно позвонить в газовую службу, чтобы проверить личности пришедших в квартиру, пояснила Бастрыкина.

«У диспетчеров есть график обхода квартир, и они точно скажут, пришли к вам действительно представители организации или мошенники», — заключила эксперт.