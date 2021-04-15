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РФПИ договорился о производстве "Спутника V" в Южной Корее

Газета.Ruиещё 9
2 часа назад
Российский фонд прямых инвестиций заключил договор с южнокорейскими фирмами GL Rapha и ISU ABXIS о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу фонда.
РФПИ договорился о производстве "Спутника V" в Южной Корее
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий, и компания ISU ABXIS (подразделение ISU GROUP) подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Корее", - рассказали в фонде.
Компания GL Rapha в феврале 2021 года создала специализированный консорциум для производства вакцины "Спутник V", в него вошли восемь ведущих фармацевтических компаний Республики Корея.
"Корея является одним из ключевых партнеров по производству вакцины "Спутник V". Благодаря соглашению с ISU ABXIS мы ожидаем расширения производственных мощностей для выпуска вакцины в стране", - считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По данным фонда, производство "Спутника V" в корейском Йонъине начнется в конце апреля. Ранее производство "Спутника V" началось в Сербии.
Общество,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,РИА Новости,Корея, Республика,
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