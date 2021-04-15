РФПИ договорился о производстве "Спутника V" в Южной Корее

"РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий, и компания ISU ABXIS (подразделение ISU GROUP) подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Корее", - рассказали в фонде.
"Корея является одним из ключевых партнеров по производству вакцины "Спутник V". Благодаря соглашению с ISU ABXIS мы ожидаем расширения производственных мощностей для выпуска вакцины в стране", - считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.