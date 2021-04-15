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Россиян предупредили об обмане с проверкой газа

News.ru
19 минут назад
Россияне могут стать жертвами мошенников, посещающих квартиры под видом проверки газовых труб и плит. Об этом рассказала генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина.
Специалист предупредил об обмане с проверкой газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В интервью агентству ПРАЙМ Анастасия Бастрыкина пояснила, что гражданам, в частности, могут предложить установить газоанализатор, который, по словам проверяющих, распознаёт утечки газа. Однако в результате такой прибор может оказаться бесполезен.
Бесполезными они часто являются потому, что их ставят без соблюдения определённых требований — такой прибор не опознает утечку, — сказала эксперт.
Дабы не стать жертвой мошенников, россиянам должно быть известно, что газовые приборы проходят проверку раз в год, это делают обслуживающие организации на бесплатной основе. Также они самостоятельно устраняют утечки либо направляют для этого специалистов в предварительно оговорённое с жильцами время.
Газоанализаторы показывают утечку только при значительной концентрации газа, поэтому они могут быть не только бесполезны, но и опасны.
А чтобы убедиться, что в квартиру пришёл настоящий специалист, а не мошенник, эксперт рекомендует звонить в газовую службу или по телефону 112.
Ранее были названы самые опасные мошеннические уловки, на которые «ведутся» пенсионеры. Об этом писал NEWS.ru.
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