"Ирония судьбы" на новый лад: Талызина вынесла приговор

В комментарии Life.ru артистка заявила, что у американцев получится совсем другое кино, не имеющее к картине Эльдара Рязанова никакого отношения.
«Рязанов шел от истории одинаковых домов, а там такого нет. Поэтому кино будет абсолютно другое. Вряд ли им удастся передать душевность нашего фильма, это надо иметь таких же душевных артистов», - считает Талызина.
Ранее «Рамблер» писал, что в Голливуде снимут англоязычный ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ремейк получит название About Fate. Съемки картины начнутся в июне этого года и будут проходить в Бостоне.
Режиссером выступит Марюс Вайсберг, известный по фильмам «Любовь в большом городе», «Гитлер капут» и «Бабушка легкого поведения». Главные роли исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Адаптацией сюжета займется Тиффани Полсен, сценаристка романтической комедии «Пара на праздники» с Эммой Робертс.