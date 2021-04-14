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"Ирония судьбы" на новый лад: Талызина вынесла приговор

Вероника Полынина
17 минут назад
Актриса Валентина Талызина не верит в успех американского ремейка «Иронии судьбы».
"Ирония судьбы" на новый лад: Талызина вынесла приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В комментарии Life.ru артистка заявила, что у американцев получится совсем другое кино, не имеющее к картине Эльдара Рязанова никакого отношения.
«Рязанов шел от истории одинаковых домов, а там такого нет. Поэтому кино будет абсолютно другое. Вряд ли им удастся передать душевность нашего фильма, это надо иметь таких же душевных артистов», - считает Талызина.
Ранее «Рамблер» писал, что в Голливуде снимут англоязычный ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ремейк получит название About Fate. Съемки картины начнутся в июне этого года и будут проходить в Бостоне.
Режиссером выступит Марюс Вайсберг, известный по фильмам «Любовь в большом городе», «Гитлер капут» и «Бабушка легкого поведения». Главные роли исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Адаптацией сюжета займется Тиффани Полсен, сценаристка романтической комедии «Пара на праздники» с Эммой Робертс.
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