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Учителя избили из-за двойки сыну замдиректора школы в Узбекистане

Lenta.ru
52 минуты назад
В Узбекистане возбуждено уголовное дело о хулиганстве по факту избиения учителя Шохнура Оккузиева. Нападение произошло после того, как он поставил двойку одному из шестиклассников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.
Учителя избили из-за двойки школьнику Узбекистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел 6 апреля около 12:30 на территории общеобразовательной школы 134. Оккузиев поставил в дневник двойки нескольким ученикам, среди которых был сын Абдуносира Хашимова — заместителя директора по духовно-просветительской работе этой же школы. По словам Оккузиева, после уроков шестиклассник, получивший двойку, сказал, что с ним хочет поговорить его старший брат. «Когда я подошел, там стояли трое. Они сказали мне: "Ты, что ли, тот самый наглец?" — и внезапно набросились на меня и начали бить. От нанесенных ударов я потерял сознание», — рассказал Оккузиев в интервью радио «Озодлик».
Отец ученика Абдуносир Хашимов не отрицает произошедшего, но утверждает, что учитель «влепил пощечину» его сыну, на что он обиделся и пожаловался своему брату.
Оккузиева госпитализировали. Он до сих пор находится в отделении нейрохирургии Кашкадарьинского областного многопрофильного медицинского центра. Напавшие на него оказались выпускниками школы.
Общество,Узбекистан,
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