Учителя избили из-за двойки школьнику Узбекистане

Инцидент произошел 6 апреля около 12:30 на территории общеобразовательной школы 134. Оккузиев поставил в дневник двойки нескольким ученикам, среди которых был сын Абдуносира Хашимова — заместителя директора по духовно-просветительской работе этой же школы. По словам Оккузиева, после уроков шестиклассник, получивший двойку, сказал, что с ним хочет поговорить его старший брат. «Когда я подошел, там стояли трое. Они сказали мне: "Ты, что ли, тот самый наглец?" — и внезапно набросились на меня и начали бить. От нанесенных ударов я потерял сознание», — рассказал Оккузиев в интервью радио «Озодлик».