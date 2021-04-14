Отмыли котлетки: в Кирове наказали директора комбината

Стоит напомнить, что до этого в Сети появилось сообщение, согласно которому сотрудница столовой одной из школ города мыла котлеты, которые остались после обеда первой смены. Женщина сказала, что намеревалась подать их на обед другим школьникам, однако выяснилось, что она просто хотела унести блюдо домой.