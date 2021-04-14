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Гордон предложил Соловьёву «пососать «Гордона в шоколаде»

News.ru
25 минут назад
Украинский журналист Дмитрий Гордон, который уже давно конфликтует со своим российским коллегой Владимиром Соловьёвым, обратился к последнему со странным предложением. Украинец предложил россиянину «пососать «Гордона в шоколаде».
Гордон предложил Соловьёву «пососать «Гордона в шоколаде»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дело в том, что под брендом зарубежного журналиста выпускаются соответствующие конфеты. Обращение журналиста к Соловьёву было опубликовано на его YouTube-канале.
Ешь конфеты, вспоминай меня, не хочешь есть — соси, — заявил Гордон. Он также отметил, что рекомендует попробовать «Гордона в шоколаде» и политологу Василю Вакарову.
Помимо этого украинец решил отправить оппоненту в подарок кружку, на которой появляется его изображение в очках и с голым торсом. Фото становится заметным после того, как в кружку попадает горячая вода.
Украинский журналист Дмитрий Гордон известен своими одиозными высказываниями. Так ранее он глупо подшутил над автором хита «Чёрный бумер», исполнителем и продюсером Серегой, писал NEWS.ru.
До этого Гордон пригрозил России партизанской войной и «невиданным отпором», если страна начнёт проводить наступление в Донбассе. По его словам, такой вариант развития событий маловероятен, так как в Москве тоже «сидят не дураки».
Общество,Дмитрий Гордон,Владимир Соловьев,
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