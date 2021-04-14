Известно, что работница ведомства в Октябрьском районе предложила неназванному предпринимателю дать ей взятку обувью стоимостью 4,5 тысячи рублей, чтобы не фиксировать нарушения правил торговли в его магазине. Бизнесмен в свою очередь отказался от предложения женщины и обратился с жалобой в прокуратуру

Местные прокуроры провели проверку и передали данные в полицию, которая возбудила уголовное дело против чиновницы по части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество»). Впоследствии муниципальную служащую уволили из мэрии в связи с утратой доверия.

Сотрудница мэрии одного из российских городских поселений предложила бизнесмену дать ей взятку кроссовками за 4500 рублей. Обувь выбрал муж чиновницы.

Инцидент произошёл в пгт Талинка Октябрьского района ХМАО. Сначала в администрацию городского поселения поступила информация о размещении в неустановленных местах объявлений о распродаже обуви. Главный специалист мэрии вместе с мужем направилась в торговый центр, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Но чиновница не стала составлять протокол. Она предложила бизнесмену отдать ей без оплаты пару мужской обуви, которую выбрал её супруг. Возбуждено уголовное дело о мелком взяточничестве, сообщила местная прокуратура.

По данным URA.RU, мужчина выбрал для взятки кроссовки за 4500 рублей.

«Это просто позор! В шоке все здесь мы. У нас поселок маленький, и я за 30 лет первый раз такое слышу», — сообщила агентству глава городского поселения Талинка Ирина Криворученко.

Следствие завершило расследование уголовного дела против бывшего сити-менеджера Читы Олега Кузнецова . Его уличили в получении взятки мебелью и ремонтом на 10 млн рублей. Чиновника сдал взяткодатель.

По данным следствия, Кузнецов, занимая должность мэра Читы, в 2016 году получил от местного предпринимателя взятку в виде безвозмездного выполнения работ, которые оценивались в 5 млн рублей. За это чиновник обещал оказать ему покровительство, сообщили в региональном Следственном комитете

Кроме того, бизнесмен за 2,3 млн рублей благоустроил придомовую территорию частного дома, который принадлежит гражданской жене Кузнецова. В том же период предприниматель за 7 млн рублей отремонтировал дом сожительницы бывшего мэра, уничтоженный пожаром. Вдобавок ко всему, бизнесмен накупил мебели и других предметов на общую сумму около 700 000 рублей.

В итоге предприниматель сам сообщил в правоохранительные органы о даче взятки. По информации местных СМИ, взяткодателем была местная предпринимательница-меценат Ольга Левочкина. Её вместе с мужем арестовали осенью 2019 года по подозрению в контрабанде леса в Китай.

Кузнецова при этом в середине января отправили под домашний арест. Против него заведено два уголовных дела о получении взятки в особо крупном размере.

Общая сумма взяток составила почти 10 млн рублей. Кузнецов вину не признал, однако следствие убеждено, что оно собрало достаточно доказательств. Дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Он возглавлял Читу в 2016-2019 годах, а затем занимал пост замминистра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

Мелкие взятки (согласно статье 291.2 УК России "Мелкое взяточничество" - это взятка, не превышающая десяти тысяч рублей) в России чаще берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Об этом рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин

По его словам, полицейским деньги дают граждане, чтобы избежать ответственности за различные правонарушения, пишет РИА Новости. Педагоги могут брать взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов, а сотрудники ФСИН - за доставку в тюрьмы запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий при отбывании срока.