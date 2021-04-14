Пенсионерам дали советы по подготовке к дачному сезону

Главный гериатр Москвы Надежда Рунихина рассказала, что пожилым россиянам, которые вскоре отправятся на дачи, следует позаботиться о защите от солнца. Об этом сообщает РИА Новости.

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Врач подчеркнула, что любая физическая активность требует предварительной подготовки, в том числе работы в садах и на огородах.

«Сейчас очень важно использовать это время для постепенного аккуратного расширения своей физической активности, постепенно увеличивать объём физических нагрузок, выходить на улицу, гулять, постепенно прибавлять темп и длительность ходьбы», - объяснила она.

Пожилым людям с дефицитом витамина D она посоветовала принимать его в виде добавок, носить солнцезащитные очки, лицо защищать кремами от загара, а тело прикрывать одеждой.

В жару на даче необходимо выпивать от полутора до двух литров воды в течение дня, подчеркнула врач. Также на дачу нужно взять все назначенные лекарства и принимать их без снижений дозировки.

Рунихина призвала избегать чрезмерных физических нагрузок и порекомендовала пожилым людям сделать прививки.

«Потому что вакцинация улучшает качество жизни, это отмечают сами пожилые люди, которые говорят, что появляется ощущение свободы, возможность планирования жизни», - заключила она.

Ранее «Рамблер» рассказал о нововведениях, которые ждут дачников в 2021 году. В частности, в России начали действовать новые правила пожарной безопасности.

Теперь костры во дворе частных домов разрешены как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву необходимо в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой и без дырок объемом не более одного кубометра.

Садовые некоммерческие товарищества должны обеспечить подъезды к водоему и пожарному гидранту, а также автоматическое открытие шлагбаумов и ворот для пожарной техники (или нанять круглосуточного сторожа для этого).