Пенсионерам дали советы по подготовке к дачному сезону

Главный гериатр Москвы
Надежда Рунихина рассказала, что пожилым россиянам, которые вскоре отправятся на дачи, следует позаботиться о защите от солнца. Об этом сообщает
РИА Новости.
Врач подчеркнула, что любая физическая активность требует предварительной подготовки, в том числе работы в садах и на огородах.
«Сейчас очень важно использовать это время для постепенного аккуратного расширения своей физической активности, постепенно увеличивать объём физических нагрузок, выходить на улицу, гулять, постепенно прибавлять темп и длительность ходьбы», - объяснила она.
Пожилым людям с дефицитом витамина D она посоветовала принимать его в виде добавок, носить солнцезащитные очки, лицо защищать кремами от загара, а тело прикрывать одеждой.
В жару на даче необходимо выпивать от полутора до двух литров воды в течение дня, подчеркнула врач. Также на дачу нужно взять все назначенные лекарства и принимать их без снижений дозировки.
Рунихина призвала избегать чрезмерных физических нагрузок и порекомендовала пожилым людям сделать прививки.
«Потому что вакцинация улучшает качество жизни, это отмечают сами пожилые люди, которые говорят, что появляется ощущение свободы, возможность планирования жизни», - заключила она.
Ранее «Рамблер» рассказал о нововведениях, которые ждут дачников в 2021 году. В частности, в России начали действовать новые правила пожарной безопасности.
Теперь костры во дворе частных домов разрешены как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву необходимо в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой и без дырок объемом не более одного кубометра.
Садовые некоммерческие товарищества должны обеспечить подъезды к водоему и пожарному гидранту, а также автоматическое открытие шлагбаумов и ворот для пожарной техники (или нанять круглосуточного сторожа для этого).
За нарушение правил будут штрафовать на две-три тысячи рублей, если ущерба не было, на пять тысяч - в случае пожара.