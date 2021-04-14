Россиянин бросил завод и стал моделью Versace

Москвич Даниил Черепахин бросил завод и решил кардинально изменить свою жизнь, уйдя в модельный бизнес. Молодой человек рассказал о своем удивительном преображении в TikTok.

Фото: Instagram Instagram

Парень называет себя «модель из трущоб» и рассказывает, что некоторое время работал на одном из производств, а потом решил изменить внешность и заняться чем-то творческим. Подписчики были шокированы преображением 23-летнего Даниила. На школьных фото парень выглядит совсем не примечательно - крупный нос, самая простая короткая стрижка, одежда спортивного стиля.

На свежих фото парень выглядит совсем иначе - мужественный подбородок, четкие скулы, стильная прическа, белоснежная улыбка и брендовая одежда. В своем Instagram Даниил размещает фото с модных показов и фотосессий. Недавно он представлял популярный бренд Versace на модном показе в бизнес-центре Barvikha Luxury Village.

В социальных сетях модель быстро набирает популярность, но в историю такой «золушки» верят не все подписчики. Многие уверены, что Черепахин прибегнул к помощи пластических хирургов и изменил свою внешность не только с помощью спорта и смены стиля.

«Что он сделал? Это операция?», «Откуда такие скулы? Губы накачал?», «Явно все перекроено», - пишут россияне.

Тем не менее, большинство подписчиков приходят в восторг от новых кадров с Даниилом Черепахиным, отмечая его яркую внешность и обаяние.

«У меня отвисла челюсть», «Как так? Ты выиграл генетическую лотерею», «Разве законно быть таким красивым?», «Матерь божья, как он хорош!», - пишут фанаты модели.