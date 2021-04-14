Клиенты российских банков смогут отправлять переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП), а также переводить деньги с карты на карту, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Рамблер

"Это возможность перевода через Систему быстрых платежей, и мы сейчас работаем с белорусскими коллегами над этим функционалом. Но и второй способ, вторая возможность перевода с карты на карту, также у нас запланирована к концу 2022 года. Две возможности наши граждане будут иметь для того, чтобы с белорусским родственникам или знакомым при необходимости перевести средства", — сказала Бакина в ходе пресс-конференции.

Переводы в Белоруссию по номеру телефона через разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП) будут доступны с середины 2022 года. Об этом сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Многие страны на пространстве ЕАЭС так же, как и мы работают над развитием систем быстрых платежей, а кто-то только планирует запускать эти системы. Мы уже на этом этапе прорабатываем возможности взаимодействия. На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, - это Белоруссия. Я думаю, что в середине 2022 года такая возможность у наших граждан появится", - сообщила она.

Апробация намечена на первый квартал 2022 года.

Решение о масштабировании сервиса будет принято с учётом результатов пилотного проекта, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Банк России ограничил размер комиссии, которую банки могут брать с магазинов за операции в Системе быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте регулятора.

С 1 октября 2021 года максимальная комиссия составит 1,5 тысячи рублей. Ранее размер комиссии не имел верхнего предельного значения: от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки.

По мнению регулятора, нововведение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы.

Те же тарифы будут установлены и по платежам в пользу самозанятых.

Ранее «Рамблер» писал, что коммерческие банки раскритиковали предложение Центробанка России об установлении нижнего уровня лимита на отправку денег через Систему быстрых платежей в размере 150 тысяч рублей в день. По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, лимит, предложенный ЦБ, создает предпосылки для активизации мошенничества путем социальной инженерии через СБП.

Сервис платежей физлиц в пользу государства (С2G-операции) через Систему быстрых платежей (СБП) может быть запущен в 2022 году, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе заседания коллегии Федерального казначейства

"Большой проект, который мы делаем с Казначейством, и в 2022 году мы должны уже провести первые операции с участием пилотных банков - это прием платежей в бюджетную сферу с использованием Системы быстрых платежей", - сказала она.

Скоробогатова добавила, что новый сервис повысит скорость зачисления, а также позволит улучшить качество мониторинга средств.