Испания готова обсудить с Россией исключение хамона из эмбарго. Об этом сообщил РИА Новости советник по вопросам сельского хозяйства посольства этой страны в Москве Карлос Ларраньяга.

По его словам, российский рынок для Испании и её продуктов всегда был одним из целевых, а эмбарго принесло много вреда. Среди наиболее пострадавших товаров он назвал хамон.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано считает, что твердый сыр пармезан незаслуженно попал в список запрещенных для ввоза в Россию продуктов. И попросил убрать его оттуда.

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"Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос. Мы не хотим, чтобы контрсанкции были отменены, поскольку понимаем, что они должны быть симметричным ответом на санкции. Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения", - рассказал посол в интервью журналу Forbes.

Он отметил, что между Россией и Италией давно сложились серьезные торговые отношения. Санкции внесли свои коррективы, но торговые связи все равно остаются прочными. Так, к 2015 году товарооборот составлял более 30 млрд. В 2015 году он начал снижаться. В 2016 году составлял примерно 17,8 млрд. Но затем товарооборот снова начал расти - в 2019 году он достиг 22,5 млрд. По словам Терраччано, сильнее всего санкции повлияли на агропромышленный сектор.

Посол отметил, что Италия хочет сохранить Россию в качестве партнера, с которым поддерживается диалог по вопросам взаимного интереса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами во время переговоров в Красной Поляне. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

«Кстати, Путин наши продукты хвалил. И Лукашенко гостинцы с собой привез», — сообщили журналисты.

Они также опубликовали фотографию подарка «специально для Путина». В корзине видны мясные и сырные продукты белорусских производителей. В частности, можно увидеть этикетки аналогов хамона и пармезана.

Минэкономразвития предложило вывести мальков гибрида африканского клариевого сома из-под действия российских санкций. Это позволит начать его разведение в новом рыбоводном комплексе в Хабаровском крае и снизить импорт рыбы, считают в ведомстве.

Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Авторы инициативы предлагают внести изменения в постановление правительства от 7 августа 2014 года, которое устанавливает запрет на ввоз в Россию продуктов из США, Канады, ЕС , Австралии, Норвегии и других стран. Мера была принята в ответ на санкции западных стран против России.

«Проект постановления подготовлен в целях реализации проекта ООО "Амурсталь-Центр" "Инновационный рыбоводный комплекс по разведению, производству и переработке рыбы в районе имени Лазо Хабаровского края, рабочий посёлок Переяславка" с использованием в качестве аквакультуры мальков гибрида африканского клариевого сома», — говорится в пояснительной записке.

В Минэкономразвития указывают, что компания «Амурсталь-Центр» запустила строительство рыбоводного комплекса в июне 2018 года совместно с голландскими специалистами. Проект рассчитан на 10 лет, при этом ожидается, что предприятие сможет выращивать от 5 до 8 видов рыб и выдавать около 10 000 тонн готовой продукции ежегодно.

«Реализация проекта позволит сократить импортную составляющую в обеспечении населения, организаций общественного питания региона и страны рыбной продукцией», — отметили в ведомстве.

Российское правительство разрешило ввоз племенных виноградных улиток из стран Евросоюза. Они стали одними из первых образцов сельхозпродукции, выведенных из-под российских контрсанкций.

О смягчении ограничений первым сообщило РИА «Новости».

Исключить племенных сухопутных улиток из перечня сельхозпродукции, ввоз которой запрещён в Россию из-за продовольственного эмбарго, ещё в сентябре 2020 года предложил Минсельхоз . Вместе с ними министерство хотело вывести из-под санкций устриц, мидий и белоногих креветок.

Возможность ввоза такой продукции из-за рубежа актуальна для индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств, которые занимаются улитководством, — в марте 2020 года правительство включило их в число сельхозпроизводителей по инициативе президента Владимира Путина. Массовое их производство стартовало, в частности, в Ставрополье.

Россия ввела продуктовое эмбарго в августе 2014 года в качестве ответа на санкции западных стран из-за ситуации на Украине. Под запрет попала сельскохозяйственная, мясная, молочная продукция из всех стран Евросоюза, а также США, Австралии, Канады и Норвегии. С августа 2015 года в этот список вошли Албания, Лихтенштейн, Исландия и Черногория, с начала 2016-го — Украина.