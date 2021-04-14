"Отметим, что по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России", - говорится в сообщении Ростуризма.

Российским туристам раскрыли способ вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию и Танзанию и назвали условия переноса поездки на другие даты. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформить билеты на другие даты с сохранением первоначальной стоимости. Другой доступный вариант — безвозмездный возврат денежных средств, в том числе на стыковочные перелеты.

AZUR Air также приостанавливает полеты на курорты и готовит пакет предложений по вынужденным условиям обмена и возврата билетов.

«Необходимо отметить, что большинство билетов реализовано в составе турпакета. Сейчас не наблюдается всплеска активности по вопросам возврата средств, пассажиры надеются на скорейшее снятие ограничений, мы также настроены позитивно», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что детали обмена и возврата зависят от авиаперевозчика.

Туристы, купившие путевки в Турцию, могут потребовать у оператора вернуть деньги. Закон позволяет потребителю разорвать договор или изменить его условия. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. При расторжении договора до путешествия „туристу заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг“», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Туроператор при продаже услуг обязан информировать покупателя о рисках, а также правах по возвращению денег, напомнили в ведомстве. Помимо этого, сотрудники турфирм обязаны предупреждать об опасностях, с которыми может столкнуться путешественник.

Ростуризм запустил горячую линию по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танзанию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 14 апреля.

Теперь россияне по номеру +7 495 018 64 11 могут обратиться за помощью и получить ответы на возникающие вопросы, связанные с ограничением авиасообщения. Звонок бесплатный.

"На горячей линии туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации", — говорится в сообщении.

К мероприятиям помощи туристам также присоединился Общероссийский народный фронт (ОНФ), номер его горячей линии — 8 800 200 34 11.

В Ростуризме отметили, что россияне чаще всего обращаются за помощью по вопросам, связанным с возвратом денег за купленный тур.

На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе

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"На период с 15 апреля по 31 мая, по нашим данным, туры в Турцию забронировали более 500 тыс. человек", - сказала Ломидзе.

По данным аналитической службы АТОР, общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период 15 апреля по 31 мая, составляло 533 200 человек.

В АТОР также сообщили, что общая стоимость забронированных россиянами туров в Турцию на период до 1 июня составляет 32 млрд рублей.

"Общая стоимость забронированных туров на этот период составила 354,6 млн или 32 млрд рублей", - говорится в сообщении АТОР.

Помимо этого, россияне, по предварительным данным, забронировали на апрель-май 6-7 тыс. туров в Танзанию.

"Цифры по Танзании еще обрабатываются. Оценочно, на апрель-май может быть забронировано туров на 6-7 тыс. туристов", - говорится в сообщении АТОР.

Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня этого года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова , возглавляющая оперштаб по борьбе с COVID-19 при правительстве, на брифинге по коронавирусу, передает РИА «Новости».

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«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года по 1 июня сего года», – сказала Голикова.

При этом будут сохранены на взаимной основе два рейса в неделю Москва – Стамбул, Стамбул – Москва. Ограничение также не коснется направлений, «необходимых для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции «Аккую» , и вывоза россиян, находящихся на отдыхе в Турции.

«Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории Российской Федерации также в этот же период», – добавила Голикова.



«Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты», – отметила вице-премьер.

В свою очередь Ростуризму поручено принять пакет мер для помощи туристам, купившим туры в Турцию.

«Что касается туроператоров, мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами. Мы в самые сжатые сроки ждем соответствующие предложения. Речь идет как о финансовых, так и не финансовых мерах поддержки», – сказал Голикова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции, где ситуация с COVID-19 в последнее время осложнилась.

«На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня 2021 года», – также сообщила на брифинге Голикова.

По ее словам, авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено, как только ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется.