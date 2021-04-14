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В Крыму отметили двукратный рост числа заболевших

Газета.Ruиещё 2
54 минуты назад
Роспотребнадзор за прошедшие сутки зафиксировал 94 случая заражения коронавирусной инфекцией в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталью Пеньковскую.
«К сожалению, за две последние недели уровень заболеваемости вырос практически в два раза. Сегодня это требует особого контроля, как со стороны органов муниципальной власти, так и самих граждан за соблюдением масочного режима. К сожалению, все эти вещи очень четко взаимосвязаны», — указала Пеньковская.
По мнению главы регионального Роспотребнадзора, главной причиной роста числа заболевших является ухудшение контроля за использованием средств защиты.
«Как только ослабевает контроль и самоконтроль за использованием средств индивидуальной защиты, мы фиксируем в тех или иных регионах увеличение роста новой коронавирусной инфекции», — считает Пеньковская.
В заключение своего брифинга, она призвала крымчан и гостей полуострова соблюдать все требования безопасности.
Ранее в России выявили 8 326 новых случаев коронавируса.
Общество,Видео,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,Севастополь,Республика Крым,
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