Когда это все закончится: чем грозит закрытие Турции

Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали , что из-за отмены рейсов в Турцию россияне на несколько месяцев лишатся доступного отдыха, но спасти ситуацию может Египет

Глава сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал, что запуск туристического сезона в Турции сдвинется минимум на полтора месяца и брони россиян сместятся.

«Туристов ждет рост цен, поскольку самый доступный отдых в Турции - как раз в апреле-мае. Теперь низкие цены в этой стране будут только в октябре-ноябре. Остается только сожалеть, что люди переплатят деньги», - отметил он.

По мнению Мкртчяна, большинство туристов перенесут поездки в Турцию на другое время, а еще 10 - 15 процентов путешественников обратятся за возвратом денег.

В качестве альтернативы Турции он предложил рассмотреть ОАЭ: сейчас там наступает низкий сезон и цены будут падать. Некоторые компании предлагают рейсы в Эмираты по сопоставимым с турецкими ценам.

В посольстве Египта в России «Известиям» заявили, что «будут счастливы» видеть россиян на своих курортах и постараются «сделать все, чтобы принять их в любом количестве».

Как писал «Рамблер», Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.

Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.

Ростуризм посоветовал россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию с вылетом до июня, перенести поездки на более поздние даты или выбрать другие направления.