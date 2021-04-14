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Когда это все закончится: чем грозит закрытие Турции

Елена Прошина
36 минут назад
Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что из-за отмены рейсов в Турцию россияне на несколько месяцев лишатся доступного отдыха, но спасти ситуацию может Египет.
Глава сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал, что запуск туристического сезона в Турции сдвинется минимум на полтора месяца и брони россиян сместятся.
«Туристов ждет рост цен, поскольку самый доступный отдых в Турции - как раз в апреле-мае. Теперь низкие цены в этой стране будут только в октябре-ноябре. Остается только сожалеть, что люди переплатят деньги», - отметил он.
По мнению Мкртчяна, большинство туристов перенесут поездки в Турцию на другое время, а еще 10 - 15 процентов путешественников обратятся за возвратом денег.
В качестве альтернативы Турции он предложил рассмотреть ОАЭ: сейчас там наступает низкий сезон и цены будут падать. Некоторые компании предлагают рейсы в Эмираты по сопоставимым с турецкими ценам.
В посольстве Египта в России «Известиям» заявили, что «будут счастливы» видеть россиян на своих курортах и постараются «сделать все, чтобы принять их в любом количестве».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил 12 апреля, что чартерные рейсы на египетские курорты планируют возобновить в ближайшее время.
Как писал «Рамблер», Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.
Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
Ростуризм посоветовал россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию с вылетом до июня, перенести поездки на более поздние даты или выбрать другие направления.
Сообщалось, что отмена рейсов коснется более 500 тысяч российских туристов. Общая стоимость забронированных ими туров составляет 32 миллиарда рублей.
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