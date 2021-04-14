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Странный танец мэра Коряжмы запечатлели на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Мэр города Коряжма Андрей Ткач вместе со своими подчиненными станцевал странный танец под странную песню «Я ракета». Видео опубликовано в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как глава города вместе с сотрудниками администрации, стоя на сцене исполняют странный танец. Мэр изображает ракету, затем её полёт в космос.
«Режиссер нашего центра показал два раза все движения, и сразу записали, а, кажется, что полдня репетировали. Что бы ни говорили, а мы очень гордимся», — рассказала РИА «Новости» автор идеи, глава молодежно-культурного центра «Родина».
Общество,Видео,РИА Новости,Коряжма,
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