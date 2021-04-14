Прививка от COVID может стать обязательной для ряда профессий

Скорее всего, правительство создаст список категорий граждан, это уже устоявшаяся практика, подчеркнула Улумбекова в беседе с РИА Новости. Например, врачей обязуют прививаться от вирусного гепатита. Тех, кто будет отказываться от прививок, просто отстранят от работы, потому что они могут быть опасны для окружающих.