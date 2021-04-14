Прививка от COVID может стать обязательной для ряда профессий

Ранее NEWS.ru писал, что российский президент Владимир Путин
во время визита на днях в Саратовскую область озвучил возможное новое требование к главам регионов. На встрече с губернатором Валерием Радаевым
глава РФ несколько раз возвращался к теме вакцинации. В частности, его интересовало соотношение спроса и предложения на прививки от коронавируса. Эксперты считают, что это был посыл всем губернатором, так как такое заострение внимания на вакцинации было впервые. Отныне президент будет с каждого спрашивать о темпах вакцинации населения.