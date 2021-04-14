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Перезахоронение останков бойцов Красной армии в Крыму сняли на видео

Александр Кузьмин
27 минут назад
В Крыму перезахоронили останки 16 бойцов Красной армии. Видео публикуют «Известия».
Церемония прошла на мемориале в селе Заветное Ленинского района.
Останки бойцов обнаружили зимой в районе мыса Фонарь на востоке Керченского полуострова и на Ак-Монайских позициях. «Когда немецко-фашистские захватчики, прорвав оборону Крымского фронта, вынудили советских солдат отступать к Керченскому проливу, именно эти бойцы оказали сопротивление, чтобы дать возможность личному составу Красной Армии и техники эвакуироваться на материк, сообщает сайт «Крым информ».
Выяснить имена бойцов, к сожалению, не удалось.
Стоит отметить, что поисковики ведут свою деятельность непрерывно и за несколько лет им удалось перезахоронить останки более 300 бойцов.
Общество,Видео,газета "Известия",Республика Крым,
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