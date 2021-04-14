Перезахоронение останков бойцов Красной армии в Крыму сняли на видео

Останки бойцов обнаружили зимой в районе мыса Фонарь на востоке Керченского полуострова и на Ак-Монайских позициях. «Когда немецко-фашистские захватчики, прорвав оборону Крымского фронта, вынудили советских солдат отступать к Керченскому проливу, именно эти бойцы оказали сопротивление, чтобы дать возможность личному составу Красной Армии и техники эвакуироваться на материк, сообщает сайт «Крым информ».