Перезахоронение останков бойцов Красной армии в Крыму сняли на видео

В Крыму
перезахоронили останки 16 бойцов Красной армии. Видео публикуют «Известия».
Церемония прошла на мемориале в селе Заветное Ленинского района.
Останки бойцов обнаружили зимой в районе мыса Фонарь на востоке Керченского полуострова и на Ак-Монайских позициях. «Когда немецко-фашистские захватчики, прорвав оборону Крымского фронта, вынудили советских солдат отступать к Керченскому проливу, именно эти бойцы оказали сопротивление, чтобы дать возможность личному составу Красной Армии и техники эвакуироваться на материк, сообщает сайт «Крым информ».
Выяснить имена бойцов, к сожалению, не удалось.
Стоит отметить, что поисковики ведут свою деятельность непрерывно и за несколько лет им удалось перезахоронить останки более 300 бойцов.