У Малышевой нашли антитела к COVID-19

По словам Малышевой, она узнала о перенесенном заболевании, когда сдала анализы на антитела к COVID-19.

Телеведущая напомнила, что в США люди, выходя на улицу, надевают сразу две маски. В России же, по словам Малышевой, ситуация складывается гораздо лучше.

Ранее, как сообщал «Рамблер», зрители активно критиковали Елену Малышеву за то, что она, активно пропагандируя ношение масок, сама часто появлялась в общественных местах без средства индивидуальной защиты. Один из таких случаев был запечатлен на видео в здании Курского вокзала. Запись вызвала широкий общественный резонанс еще и потому, что медик называла «дебилами» противников карантинных мер в России.