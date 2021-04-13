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У Малышевой нашли антитела к COVID-19

Вероника Полынина
1 час назад
Телеведущая Елена Малышева переболела коронавирусом бессимптомно. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово».
У Малышевой нашли антитела к COVID-19
Фото: ТАССТАСС
По словам Малышевой, она узнала о перенесенном заболевании, когда сдала анализы на антитела к COVID-19.
«Я, видимо, переболела бессимптомно. Просто положительный анализ, все очень легко прошло. Есть антитела...», - цитирует Малышеву Newinform.
Телеведущая напомнила, что в США люди, выходя на улицу, надевают сразу две маски. В России же, по словам Малышевой, ситуация складывается гораздо лучше.
Ранее, как сообщал «Рамблер», зрители активно критиковали Елену Малышеву за то, что она, активно пропагандируя ношение масок, сама часто появлялась в общественных местах без средства индивидуальной защиты. Один из таких случаев был запечатлен на видео в здании Курского вокзала. Запись вызвала широкий общественный резонанс еще и потому, что медик называла «дебилами» противников карантинных мер в России.
Общество,Елена Малышева,
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