Цены на курортах РФ шокировали собиравшихся в Турцию

После ограничения авиасообщения с Турцией
до 1 июня чиновники посоветовали туристам обратить внимание на российские курорты. Правда, по данным турагентов, возможность перебронироваться на Краснодарский край
или Крым
пока рассматривают не более 5 % граждан, собиравшихся весной поехать в Турцию. Мы выяснили, сколько стоит отдохнуть на российских югах на майские праздники, и есть ли еще свободные номера в хороших отелях.
На популярном сайте бронирования в центре Сочи
нам удалось найти лишь один 5-звездочный отель со свободными номерами на даты с 1 по 10 мая. Проживание с завтраком и ужином (шведский стол) на двоих обойдется более, чем в 374 тысячи деревянных. За эти деньги отдыхающим будет предложен номер площадью 33 метра с раздельными кроватями, балконом и собственным бассейном. Отель находится в 2 минутах ходьбы от моря. Правда, в отличие от Турции, вода в Сочи в начале мая еще слишком холодная для купания. Несмотря на высокую стоимость среди отзывов клиентов отеля встречаются жалобы на пятна на коврах в номере, спа-центр, требующий ремонта, и не очень чистый бассейн.
В сегменте 4-звездочных отелей номера есть в 5 вариантах размещения, а цены варьируются от 130 до 170 тысяч рублей за 9 ночей на двоих. За 153 тысячи можно снять номер площадью 51 кв. метр с двуспальной кроватью без балкона, правда, с включенным завтраком по системе «шведский стол».
В целом, по данным сайта бронирования, в сегменте 4 и 5-звездочных отелей забронировано уже 99% номеров. Очевидно, при раннем бронировании можно было подобрать более гуманные варианты по соотношению цена-качество. Однако туристы не могли знать заранее о закрытии Турции.
В наиболее популярных люксовых отелях Ялты все места уже также давно забронированы. Свободные номера еще можно найти в 3-звездочных отелях, в среднем улучшенный номер площадью 18-20 метров обойдется в 50-80 тысяч рублей без питания за 9 ночей. Свободные номера в 3 и 4-звездочных отелях еще можно найти в Алуште, стоимость стандартного номера в них на майские праздники варьируется от 60 до 160 тысяч рублей.
— На данный момент мы видим, что большинство туристов, планировавших поехать в Турцию на майские праздники, не готовы перебронировать путевки на российские курорты, — объясняет менеджер одной из турфирм Алина Чиркина. – Однако несколько клиентов все же попросили рассмотреть такой вариант, но пока ничего из оставшихся предложений их не устроило. Проблема в том, что из-за пандемии многие люди изначально боялись бронировать заграничные поездки и заранее оплачивали отдых в престижных отелях Сочи и Южного берега Крыма. В результате все хорошие отели с бассейнами, шведским столом и развлечениями на майские праздники оказались распроданными под завязку уже в конце марта. Туристы, которые собирались отдохнуть в Турции, при перебронировании на наш юг уже и так теряют возможность купаться в море. Температура воды в Крыму и Краснодарском крае практически никогда не позволяет полноценно купаться в начале мая. Естественно, люди хотят сохранить хотя бы комфортные условия проживания, сопоставимые с Турцией. Но на сегодняшний день в этом сегменте остались единичные достаточно дорогие предложения, в результате по ценам поездка для семьи может выйти значительно дороже Турции, несмотря на экономию на перелете. Естественно, это никого не устраивает. Во второй половине мая ситуация со свободными номерами на российских курортах пока обстоит лучше, еще достаточно неплохих предложений, но опять же купаться в море в этот период погода вряд ли позволит.