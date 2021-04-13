Цены на курортах РФ шокировали собиравшихся в Турцию

В наиболее популярных люксовых отелях Ялты все места уже также давно забронированы. Свободные номера еще можно найти в 3-звездочных отелях, в среднем улучшенный номер площадью 18-20 метров обойдется в 50-80 тысяч рублей без питания за 9 ночей. Свободные номера в 3 и 4-звездочных отелях еще можно найти в Алуште, стоимость стандартного номера в них на майские праздники варьируется от 60 до 160 тысяч рублей.

— На данный момент мы видим, что большинство туристов, планировавших поехать в Турцию на майские праздники, не готовы перебронировать путевки на российские курорты, — объясняет менеджер одной из турфирм Алина Чиркина. – Однако несколько клиентов все же попросили рассмотреть такой вариант, но пока ничего из оставшихся предложений их не устроило. Проблема в том, что из-за пандемии многие люди изначально боялись бронировать заграничные поездки и заранее оплачивали отдых в престижных отелях Сочи и Южного берега Крыма. В результате все хорошие отели с бассейнами, шведским столом и развлечениями на майские праздники оказались распроданными под завязку уже в конце марта. Туристы, которые собирались отдохнуть в Турции, при перебронировании на наш юг уже и так теряют возможность купаться в море. Температура воды в Крыму и Краснодарском крае практически никогда не позволяет полноценно купаться в начале мая. Естественно, люди хотят сохранить хотя бы комфортные условия проживания, сопоставимые с Турцией. Но на сегодняшний день в этом сегменте остались единичные достаточно дорогие предложения, в результате по ценам поездка для семьи может выйти значительно дороже Турции, несмотря на экономию на перелете. Естественно, это никого не устраивает. Во второй половине мая ситуация со свободными номерами на российских курортах пока обстоит лучше, еще достаточно неплохих предложений, но опять же купаться в море в этот период погода вряд ли позволит.