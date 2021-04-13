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Проблемы в трех НПФ: Над пенсионными вкладами россиян нависла угроза

Елена Прошина
1 час назад
В России выявили три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) с «потенциальной невозможностью выполнить финансовые обязательства», пишет «Коммерсантъ». Пенсионные вклады россиян могут оказаться под угрозой.
По итогам 2020 года дефицит в размере 12,5 процента от обязательств (47,9 миллиона рублей) оказался у «АПК-фонда». Он работает только по добровольным пенсионным программам. У «Телеком-союза» зафиксирован дефицит в 10,7 процента от обязательств (2,7 миллиарда рублей), у «Аквилона» — нехватка 0,8 процента от нынешнего капитала (16,3-16,6 миллиона рублей).
Появление дефицита в фонде должно вызвать вопросы у надзорного блока ЦБ, пишет издание. Если он подтвердится, то будет выработан план по восстановлению платежеспособности. Дефицит также является основанием для применения НПФ собственных мер по предупреждению банкротства.

В Госдуму внесут законопроект об отмене пенсионной реформы

Партия «Справедливая Россия» собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин. Об этом заявил глава фракции партии Сергей Миронов, сообщается на сайте организации.
Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста пролоббировало правительство Дмитрия Медведева, ушедшее в отставку более года назад. В продвижении инициативы он обвинил депутатов «Единой России», которым удалось «протащить эту антинародную реформу», не приняв во внимание мнение экспертов и протесты.
По словам Миронова, для целого поколения граждан изменения стали трагедией, возможно, у многих дожить до пенсии не получится. Политик напомнил, что авторы законопроекта хотели сэкономить средства Пенсионного фонда России (ПФР). Но уже понятно, что идея не сработала. Дефицит сохраняется, и пенсии все так же платят из федерального бюджета.
Из-за этого партия предложила ликвидировать ПФР. Миронов назвал его «крайне неэффективным посредником между людьми и бюджетом страны», который тратит средства пенсионеров на заработную плату сотрудникам, содержание офисов, IT-инфраструктуру. Политик призвал вернуться в советское время и платить пенсии напрямую из бюджета.

Россиянам напомнили, кто может досрочно выйти на пенсию

В московском отделении Пенсионного фонда России (ПФР) напомнили, кто может выйти на пенсию досрочно. Об этом пишет «Российская газета».
«С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет. <...> С 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет», — рассказали в ПФР.
Кроме того, раньше общеустановленного срока может выйти один из родителей, воспитывавший ребенка-инвалида до 8 лет. В каком возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался, не имеет значения.
Также на досрочную пенсию смогут претендовать граждане с большим трудовым стажем — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, отметил адвокат Виталий Ревзин.
На пять лет раньше от установленных общих требований могут выйти на пенсию жители Крайнего Севера. Минимальный стаж при этом должен составлять 15 лет.
В 2021 году по общим правилам на пенсию выходят женщины при достижении возраста 56,5 лет и мужчины 61,5 года. При этом необходимо наличие страхового стажа минимум 12 лет и накопленных пенсионных коэффициентов не менее 21.

Россиянам начнут отказывать в пенсии

Эксперты ВШЭ предупредили, что из-за повышения требований к трудовому стажу в России вырастет количество людей, неспособных претендовать на страховую пенсию по старости. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперты отметили, что в стране становится все более распространена нестандартная и неформальная занятость, а уровень зарплат остается низким.
«С учетом этих особенностей российского рынка труда, повышение требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента создает риски сужения охвата системой обязательного пенсионного страхования», - подчеркнул в ВШЭ.
По мнению экспертов, это, в свою очередь, будет мешать достижению национальной цели по снижению бедности и усиливать социальную напряженность.
В последние годы в России растет число отказов в назначении пенсии. Как писал «Рамблер», председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский говорил, что чаще всего россиянам отказывают по «объективным причинам»: они приступают к оформлению пенсии, не ознакомившись с изменениями законодательства. По его словам, многие люди рассчитывают на старые законы, по которым для назначения выплат достаточно было иметь стаж в пять лет.
Доктор экономических наук Александр Золотов связал увеличение количества отказов с введением процедуры специальной оценки условий труда (СОУТ). По его словам, из-за этого многие специалисты превратились из работающих на вредном производстве в обычных граждан и лишились льгот, в том числе и права на досрочную пенсию.

Актер Певцов раскритиковал пенсионную реформу

Актёр Дмитрий Певцов обратился к чиновникам с требованием «повернуть вспять» пенсионную реформу. По его словам, она фактически лишила половину мужчин права на пенсию.
Рамблер
"Я бы даже сказал — права на жизнь. Мужики вкалывают, тянут семьи, а в 32 регионах страны половина мужчин просто не доживают до 65 лет", — подчеркнул он.
Певцов также напомнил о проблемах с трудоустройством, которые только усугубились во время пандемии коронавируса. Он отметил, что именно пожилых сотрудников сначала отправляют на удалёнку, а после первыми сокращают.
"Вкалывать до последнего вздоха — разве это социальное государство?" — задался вопросом актёр.
Он выразил уверенность, что из-за постоянной занятости бабушек и дедушек молодые семьи откладывают планы на рождение детей.

Эксперт рассказал, как можно увеличить размер пенсии

Чтобы работающие россияне, после выхода на пенсию, начали получать по 50 тысяч рублей, им нужно в течение своей 30-летней трудовой деятельности каждый месяц переводить в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по 10 тысяч рублей. Так как рассчитывать только на страховую часть, даже при высокой зарплате, не стоит. Об этом заявил первый вице-президент «Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов» Сергей Эрлик.
«Можно иметь очень большую зарплату, но она не будет прямо пропорциональна пенсии. Она будет совсем незначительно влиять на пенсию», — цитирует Эрлика NEWS.ru.
Страховая часть пенсии, отметил эксперт, формируется за счёт фиксированных взносов работодателя и составляет в среднем 14 тысяч рублей. Чтобы накопительная часть поднялась до 36 тысяч рублей, к концу трудовой деятельности на счёте у граждан из самостоятельных отчислений должно находиться около 3 млн рублей. Остальные деньги появятся в результате инвестиционной работы НПФ. При этом накопления на счёте в негосударственном пенсионном фонде можно сделать наследуемыми.
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