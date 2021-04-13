России выявили три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) с «потенциальной невозможностью выполнить финансовые обязательства», пишет «Коммерсантъ». Пенсионные вклады россиян могут оказаться под угрозой.

По итогам 2020 года дефицит в размере 12,5 процента от обязательств (47,9 миллиона рублей) оказался у «АПК-фонда». Он работает только по добровольным пенсионным программам. У «Телеком-союза» зафиксирован дефицит в 10,7 процента от обязательств (2,7 миллиарда рублей), у «Аквилона» — нехватка 0,8 процента от нынешнего капитала (16,3-16,6 миллиона рублей).

Появление дефицита в фонде должно вызвать вопросы у надзорного блока ЦБ, пишет издание. Если он подтвердится, то будет выработан план по восстановлению платежеспособности. Дефицит также является основанием для применения НПФ собственных мер по предупреждению банкротства.

Партия «Справедливая Россия» собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин. Об этом заявил глава фракции партии Сергей Миронов , сообщается на сайте организации.

Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста пролоббировало правительство Дмитрия Медведева , ушедшее в отставку более года назад. В продвижении инициативы он обвинил депутатов «Единой России» , которым удалось «протащить эту антинародную реформу», не приняв во внимание мнение экспертов и протесты.

По словам Миронова, для целого поколения граждан изменения стали трагедией, возможно, у многих дожить до пенсии не получится. Политик напомнил, что авторы законопроекта хотели сэкономить средства Пенсионного фонда России (ПФР) . Но уже понятно, что идея не сработала. Дефицит сохраняется, и пенсии все так же платят из федерального бюджета.

Из-за этого партия предложила ликвидировать ПФР. Миронов назвал его «крайне неэффективным посредником между людьми и бюджетом страны», который тратит средства пенсионеров на заработную плату сотрудникам, содержание офисов, IT-инфраструктуру. Политик призвал вернуться в советское время и платить пенсии напрямую из бюджета.

В московском отделении Пенсионного фонда России (ПФР) напомнили, кто может выйти на пенсию досрочно. Об этом пишет «Российская газета».

«С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет. <...> С 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет», — рассказали в ПФР.

Кроме того, раньше общеустановленного срока может выйти один из родителей, воспитывавший ребенка-инвалида до 8 лет. В каком возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался, не имеет значения.

Также на досрочную пенсию смогут претендовать граждане с большим трудовым стажем — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, отметил адвокат Виталий Ревзин.

На пять лет раньше от установленных общих требований могут выйти на пенсию жители Крайнего Севера. Минимальный стаж при этом должен составлять 15 лет.

В 2021 году по общим правилам на пенсию выходят женщины при достижении возраста 56,5 лет и мужчины 61,5 года. При этом необходимо наличие страхового стажа минимум 12 лет и накопленных пенсионных коэффициентов не менее 21.

Эксперты ВШЭ предупредили, что из-за повышения требований к трудовому стажу в России вырастет количество людей, неспособных претендовать на страховую пенсию по старости. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты отметили, что в стране становится все более распространена нестандартная и неформальная занятость, а уровень зарплат остается низким.

«С учетом этих особенностей российского рынка труда, повышение требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента создает риски сужения охвата системой обязательного пенсионного страхования», - подчеркнул в ВШЭ.

По мнению экспертов, это, в свою очередь, будет мешать достижению национальной цели по снижению бедности и усиливать социальную напряженность.

В последние годы в России растет число отказов в назначении пенсии. Как писал «Рамблер», председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский говорил, что чаще всего россиянам отказывают по «объективным причинам»: они приступают к оформлению пенсии, не ознакомившись с изменениями законодательства. По его словам, многие люди рассчитывают на старые законы, по которым для назначения выплат достаточно было иметь стаж в пять лет.

Доктор экономических наук Александр Золотов связал увеличение количества отказов с введением процедуры специальной оценки условий труда (СОУТ). По его словам, из-за этого многие специалисты превратились из работающих на вредном производстве в обычных граждан и лишились льгот, в том числе и права на досрочную пенсию.

Актёр Дмитрий Певцов обратился к чиновникам с требованием «повернуть вспять» пенсионную реформу. По его словам, она фактически лишила половину мужчин права на пенсию.

Рамблер

"Я бы даже сказал — права на жизнь. Мужики вкалывают, тянут семьи, а в 32 регионах страны половина мужчин просто не доживают до 65 лет", — подчеркнул он.

Певцов также напомнил о проблемах с трудоустройством, которые только усугубились во время пандемии коронавируса. Он отметил, что именно пожилых сотрудников сначала отправляют на удалёнку, а после первыми сокращают.

"Вкалывать до последнего вздоха — разве это социальное государство?" — задался вопросом актёр.

Он выразил уверенность, что из-за постоянной занятости бабушек и дедушек молодые семьи откладывают планы на рождение детей.

Чтобы работающие россияне, после выхода на пенсию, начали получать по 50 тысяч рублей, им нужно в течение своей 30-летней трудовой деятельности каждый месяц переводить в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по 10 тысяч рублей. Так как рассчитывать только на страховую часть, даже при высокой зарплате, не стоит. Об этом заявил первый вице-президент «Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов» Сергей Эрлик

«Можно иметь очень большую зарплату, но она не будет прямо пропорциональна пенсии. Она будет совсем незначительно влиять на пенсию», — цитирует Эрлика NEWS.ru.