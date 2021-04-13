Москвичке продали антисептик вместо воды в кофейне

Жительница Москвы купила в кофейне Cofix на Охотном Ряду бутылку воды, но, сделав небольшой глоток, почувствовала себя плохо. В НИИ им. Склифосовского она провела несколько дней. Оказалось, что вместо воды в бутылке был антисептик.

В компании рассказали, что клиентка успела лишь немного глотнуть содержимое бутылки, а затем выплюнула его. При этом она была в сознании, а позже даже вернулась в заведение, чтобы написать жалобу, передаёт «360».

В Cofix уже признали свою ошибку, заявив, что из-за халатности сотрудников антисептик перевозился в таре из-под питьевой воды. Виновных уже отстранили от работы. В кофейне перед девушкой извинились и предложили ей возместить медицинские расходы, однако, по заявлению компании, от помощи она отказалась. Полиция проводит проверку по этому инциденту.

Как писал NEWS.ru, жительница Ленобласти впала в кому после покупки в одном из местных магазинов бутылки с водой. Женщина выпила жидкость, из-за чего ей стало плохо. Прохожие обнаружили пострадавшую возле подъезда одного из домов — она была в состоянии глубокой комы. Женщину экстренно доставили в больницу и поместили в отделение реанимации. Медики диагностировали у неё отравление неизвестным веществом.