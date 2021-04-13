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Ургант назвал заражение Ленина главной целью коронавируса

News.ru
15 минут назад
Телеведущий Иван Ургант в эфире своего авторского вечернего шоу на Первом канале пошутил по поводу открытия для посетителей Мавзолея Владимира Ленина с 17 апреля. По словам юмориста, советского вождя следует заразить коронавирусной инфекцией нового типа.
Ургант назвал заражение Ленина главной целью COVID
Фото: ТАССТАСС
Ургант также напомнил, что всем посетителям Мавзолея придётся использовать средства индивидуальной защиты. В частности, маски. Артист назвал это требование лишними мерами предосторожности.
Надо, наоборот, пускать людей без масок в Мавзолей, чтобы коронавирус попал в Ленина наконец. Это же главная цель коронавируса — из Китая попасть в Ленина, — сказал ведущий в эфире шоу «Вечерний Ургант», обнародованном на YouTube.
Он добавил, что инфекция, попав в Ленина, передаст вождю «привет» от китайского революционера, политика Мао Цзэдуна.
Как ранее передавал NEWS.ru, Иван Ургант отреагировал на информацию, что Следственный комитет России стал проверять песню Russian Woman, с которой певица Манижа выступит на музыкальном конкурсе Евровидение.
Проверка началась с обращения АНО «Ветеранские вести», усмотревшего в сценическом номере «грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин».
Общество,Иван Ургант,Мао Цзэдун,СКР,
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