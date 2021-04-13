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Крым заменит Турцию на майских праздниках

Мария Иванова
1 час назад
Глава комитета крымского парламента по туризму Алексей Черняк предложил россиянам отправиться в Крым на майские праздники вместо Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
Крым заменит Турцию на майских праздниках
Фото: РамблерРамблер
Черняк рассказал, что в Крыму к майским каникулам приготовили увлекательные программы, а бронирование путевок уже превысило докоронавирусные показатели.
«Места в четырех- и пятизвездочных отелях практически все выкуплены. Первым у нас заполняются традиционно южнобережные курорты, затем Евпатория, Феодосия», - отметил он.
Как писал «Рамблер», оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.
Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
Ростуризм посоветовал россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию с вылетом до июня, перенести поездки на более поздние даты или выбрать другие направления.
Общество,Алексей Черняк,Ростуризм,Роспотребнадзор,Республика Крым,Турция,
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