Когда это все закончится: россиянам начнут отказывать в пенсии

Эксперты ВШЭ предупредили, что из-за повышения требований к трудовому стажу в России вырастет количество людей, неспособных претендовать на страховую пенсию по старости. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперты отметили, что в стране становится все более распространена нестандартная и неформальная занятость, а уровень зарплат остается низким.
«С учетом этих особенностей российского рынка труда, повышение требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента создает риски сужения охвата системой обязательного пенсионного страхования», - подчеркнул в ВШЭ.
По мнению экспертов, это, в свою очередь, будет мешать достижению национальной цели по снижению бедности и усиливать социальную напряженность.
В последние годы в России растет число отказов в назначении пенсии. Как писал «Рамблер», председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский говорил, что чаще всего россиянам отказывают по «объективным причинам»: они приступают к оформлению пенсии, не ознакомившись с изменениями законодательства. По его словам, многие люди рассчитывают на старые законы, по которым для назначения выплат достаточно было иметь стаж в пять лет.
Доктор экономических наук Александр Золотов связал увеличение количества отказов с введением процедуры специальной оценки условий труда (СОУТ). По его словам, из-за этого многие специалисты превратились из работающих на вредном производстве в обычных граждан и лишились льгот, в том числе и права на досрочную пенсию.