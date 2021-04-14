8326 новых случаев коронавируса выявили в России

По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 9 тыс. 447 человек. За весь период выписаны по России 4 млн 291 тыс. 223 человека.

Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 399 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 104 тыс. человек.