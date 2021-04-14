8326 новых случаев коронавируса выявили в России

В России
за последние сутки зарегистрировали 8 тыс. 326 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Москве
- 1 тыс. 837. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 326 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 156 (13,9%) без клинических проявлений. В Москве - 1 тыс. 837, в Московской области - 568», - говорится в сообщении.
Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 4 млн 666 тыс. 209 случаев (плюс 0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 9 тыс. 447 человек. За весь период выписаны по России 4 млн 291 тыс. 223 человека.
Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 399 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 104 тыс. человек.